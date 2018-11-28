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Автор Михаил Морозов

Римские каникулы в Москве

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Italians Do It Better», - гласила надпись на футболке Мадонны в видеоклипе «Papa Don't Preach» 1986 года. Понять поп-диву легко - итальянцы действительно делают массу вещей лучше всех в мире.

Хотя стоит признаться, что серия стереотипов, связанных с образом жизни итальянцев, все же существует и актуальна и по сей день. Не верите? Как только в разговоре упоминается слово «Италия», знаменитый еще со школьных времен «сапожок», так сразу многие начинают описывать его как «параллельный мир», населенный людьми, которые постоянно шумят, общаются жестами, обожают ничегонеделание в компании друзей из бара, целый день пьют эспрессо и три раза на день потребляют пасту, носят Армани и Гуччи, живут с мамой до старости и присвистывают, если рядом проходит красивая девушка и восклицают «о, бэлла!»

Хотя мы ничего плохого в этом не видим. Для нас Италия прекрасна. Прекрасна своей кухней, известной не только фантастическим кофе, но и пиццей. Вы пробовали еще где-нибудь такую же тонкую, хрустящую, насыщенную ароматами свежайших помидоров и необыкновенного сыра, которую вам принесут с бокалом бесплатного домашнего вина?

Да что там пицца, в целом еда в Италии настоящий культ. Вы привыкли кушать только первое или только второе? Итальянцы думают иначе: в любом ресторане Вам предложат комплексный обед, который включает в себя минимум три блюда: закуска (мясная нарезка, к примеру), первое (паста, ньокки или ризотто - нет, это не второе, как привыкли считать мы, русские) и второе (мясо или рыба).

К «обязаловке» добавляются десерт, напитки и, безусловно, крепкий эспрессо. Кушать в Италии принято размеренно, «смакуя» каждое блюдо, обед в ресторане может длиться пару часов, а домашняя воскресная трапеза до позднего вечера. И что нам абсолютно непонятно - почему поедая такое огромное количество пищи итальянцы умудряются до старости оставаться подтянутыми и спортивными?

Наверное, все это прекрасный средиземноморский воздух. Именно он так влияет на их отношение к жизни. И, конечно же, прекрасная архитектура итальянских городов, по которым хочется бродить не спеша, наслаждаясь тишиной и прохладой узеньких улочек. Какой итальянский город вам больше по душе? Может быть, образцово-показательный, по-настоящему итальянский Милан?

В квартале дорогих магазинов, модных дизайнеров и стилистов Монтенаполеоне, в галерее Витторио Эмануэле, на одноименных проспекте и площади, в артистическом квартале Брера, на площади Ла Скала и в самом театре - Милан представлен в своем блеске, красоте, эстетстве и тщеславии. Здесь самая большая концентрация красиво одетых, обутых, причесанных мужчин. Недаром Милан считается столицей мужской моды. Здесь демонстрируются достоинства и успех, всегда хороший вкус - этого у итальянцев не отнять.

Вам по душе настоящая готика? Тогда добро пожаловать во Флоренцию и Венецию. И наслаждайтесь. Кафедральный собор Санта Мария дель Фиоре во Флоренции, Базилика Святого Марка в Венеции, светские здания, выполненные в готическом стиле - это Палаццо Веккьо во Флоренции, Дворец дожей в Венеции.

Попадая в Венецию также сполна ощущаешь расцвет стиля барокко - роскошь и великолепие чувствуются в каждой архитектурной детали. Венецианские архитекторы сделали свой город одним из самых красивых в Италии. Венеция знаменита богато украшенными дворцами и базиликами в стиле барокко. Также здесь находится дворец Палаццо Вендрамин-Калерджи, расписанный художником Джорджоне и служивший домом композитору Вагнеру.

А в эпоху возрождения Флоренция поистине была культурной столицей Италии. Здесь жили и работали Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонаротти, Джанни Бокаччо, Данте Алигьери. Это центр итальянского Возрождения, поэтому флорентийская архитектура поражает гармонией форм и классическим великолепием.

Кстати, подобное обаяние старинной Европы с неповторяющимися фасадами, можно найти и в Москве, в UP-квартале «Римский», строящемся известной и проверенной временем и опытом работы девелоперской компанией ФСК «Лидер». Это настоящий двухуровневый город, разработанный легендарным российским архитектором Михаилом Филипповым, работающим в неоклассическом стиле: здесь изысканная архитектура сочетается с продуманным городским пространством.

Как отмечает сам архитектор, «Моя задача - сделать город, из которого не захочется уезжать, куда захочется приглашать друзей, проводить выходные и праздники, по которому захочется гулять». Чисто итальянский подход к жизни - ведь итальянцы также известны во всем мире своей преданностью семье и семейным узам, своей любовью к детям, а также уважением к пожилым людям. Иностранцы сразу же замечают, что итальянцы ставят интересы собственной семьи в первую очередь.

Кроме того, для итальянцев совсем не позорно жить до 35-40 лет с родителями, пока они не создадут свою собственную семью. Иностранные туристы также всегда с ужасом наблюдают за шумными детьми итальянцев, родители которых разрешают отпрыскам делать все, что они хотят в общественных местах. Итальянские дети прыгают и бегают в ресторанах, трогают все и везде и шумно капризничают - им можно все, ведь дети - это святое.

И дети, и семья - это действительно святое. Ради них можно свернуть горы. И позволить им уже с детства наслаждаться жизнью. Чтобы, как в UP-квартале «Римский», маленьком уголке Италии в Москве - и двор без машин, и детские садики и школы в двух шагах, и настоящая итальянская кафешка в соседнем подъезде.

И чтобы жить в квартире, планировки которой разработали специалисты ФСК «Лидер» - двухуровневые, или с мансардными окнами, или чтобы квартира была с отдельным входом и палисадником. И все это реально можно купить сегодня - по цене от 2,6 млн рублей за квартиру.

 

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