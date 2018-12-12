Почувствуй "Скандинавский" уровень жизни в Москве

Скандинавский стиль жизни все прочнее входит в повседневную жизнь не только в России, но и во всем мире. Что вполне объяснимо — ведь это понятие включает в себя такие характеристики, как простота, удобство, рациональность, практичность.

Вообще надо отметить, что успех стран Скандинавии и их стиля жизни является предметом зависти для очень многих политиков, на Скандинавию молятся многие интеллектуалы, селебритис и сочувствующая им публика. Брюс Спрингстин во время своего визита в Париж заявил, что он мечтает о том, чтобы в США была принята модель государства всеобщего благосостояния ("welfare state"), подобная шведской. Известный музыкант далеко не одинок в своих мечтаниях и восторгах.

Скандинавские страны являются успешными, даже уникально успешными. Высокий уровень жизни, низкий уровень преступности, высокая продолжительность жизни и относительно равное распределение доходов. Различные международные рейтинги регулярно включают страны Скандинавии в список одних из лучших, если не лучших мест для жизни.

К примеру, в "Better life index" от ОЭСР Швеция, Норвегия, Дания, Исландия и Финляндия занимают 2, 3, 5, 9 и 10 места соответственно. Или, например, в Mothers' Index Rankings, где сравниваются экономические условия для детей и матерей, первые пять мест занимают Норвегия, Финляндия, Дания, Швеция и Исландия.

Эти показатели говорят об очень многом. Поэтому неудивительно, что во многих аспектах нашей повседневной жизни появляется все больше скандинавского. В том числе и в архитектуре, и в строительстве новых жилых комплексов. К примеру, ФСК "Лидер" даже так и назвало один из своих новых жилых комплексов — "Скандинавский".

UP-квартал "Скандинавский" строится на севере ближайшего Подмосковья, в 10-минутной доступности от станции метро "Медведково", рядом с деревней Бородино. Продуманная концепция комплекса, обширная инфраструктура, благоустроенные территории в сочетании с близостью к столице создают идеальные условия для комфортной и активной жизни в скандинавском стиле.

Ведь жизнь в UP-квартале "Скандинавский" — это возможность наслаждаться хорошими моментами жизни с родными, проводить время в расслабленной обстановке, заниматься любимыми делами, а не стоять в бесконечных пробках по пути домой с работы. Благодаря удобному расположению есть время не только на работу, но также — на хобби, увлечения и встречи с друзьями.

Отдельно стоит отметить, что проект UP-квартала "Скандинавский" разработан известным шведским архитектурным бюро Semrén & Månsson. Лаконичные и элегантные фасады, типично шведские планировки квартир с функциональными квадратными комнатами и местами для размещения встроенных шкафов — во главе угла здесь истинно скандинавский подход к гармонизации пространства и стремление достичь совершенства в мелочах.

В "Скандинавском" все создано для неторопливого, дизайнерски выверенного и наполненного теплотой времяпрепровождения за чашкой кофе, с любимой книгой и близкими людьми. Здесь можно получать удовольствие от простых вещей и настоящего домашнего уюта.

Главным трендом в создании домашних интерьеров и уюта уже долгие годы также является именно скандинавский стиль, и не только благодаря компании IKEA. Ведь в целом, скандинавский стиль — это дизайн в белых, бежевых и пастельных тонах, который характеризуется четырьмя основными компонентами: простотой, практичностью, строгостью линий и сдержанной элегантностью.

Смесь стилей стран Скандинавии дала рождение домашнему пространству, наполненному чистотой, светом, мебелью и декором из натуральных материалов и светлой палитрой красок. И как результат получилось чувство абсолютного единения с природой. Возрождение стиля произошло в 1990, когда дизайнеры стали смело использовать каждый элемент декора, как неотъемлемый предмет интерьера.

Как появился скандинавский стиль интерьера? Он возник благодаря суровым природным условиям Северной Европы, где долгие зимы и мало дневного света. Большую часть года люди проводили в помещении и зачастую тесные дома нуждались в свете, пространстве и уюте. Именно поэтому в нем доминирует потребность в источниках света, практичность и нахождение вещей в открытом доступе. Так получился дизайн, который уверенно соединил в себе красоту и функциональность.

Интересно, что все больше девелоперских компаний используют скандинавские принципы строительства жилых комплексов и в России. В качестве примера можно привести ЖК "Датский квартал", который расположен в Мытищинском районе, менее чем в 1 км от МКАД.

Архбюро "Остоженка", спроектировавшая этот комплекс, заложила в концепцию этого проекта именно основные скандинавские принципы, которые способны сделать счастливым сначала покупателя, а потом жителя квартала: столь необходимое людям чувство общности, сочетание современной архитектуры, удачного местоположения и разумной цены, транспортная свобода и экологический комфорт, доброта, которую так сложно описать, но которую всем мы безошибочно узнаем и на которую непременно реагируем.

Ведь жить в большом городе теперь вовсе не означает погружаться в суету мегаполиса. Находить возможность для расслабленного спокойного досуга, осознанно проживать каждый день давно умеют в Северной Европе — недаром Дания уже не первое десятилетие возглавляет списки самых счастливых стран в различных международных рейтингах.

Все дело в умении ценить приятные моменты, наслаждаться малыми радостями, находить время для общения с близкими людьми. Это гарантирует не только хорошее настроение и высокую продуктивность, но и душевное, и физическое здоровье — собственно, из чего складывается ощущение счастья.

Основные слагаемые счастливой жизни — безопасность и удобство, хорошая экология и возможности развития — реализованы в "Датском квартале" на всех уровнях, от глобальной концепции проекта до мелочей. Здесь идеальную для себя планировку может выбрать любой житель — учтены потребности семейных людей и гордых индивидуалистов.

В пяти жилых домах комплекса огромный диапазон метражей (от 25 кв. м до 147 кв. м) и разнообразная вариативность планировок; только в 3-м корпусе их запроектировано более 40, включая двухуровневые квартиры, компактные студии, квартиры евроформата, с панорамным остеклением, с окном в ванной комнате, увеличенной площадью кухни и т. д.

Все продумано и удобно — в "Датском квартале" создана подходящая атмосфера для того, чтобы его жители спокойно занимались своими делами без суеты и спешки, успевали уделять время себе и близким. В Дании такую жизненную философию называют "хюгге", а ощущение счастья — "люкке". Его слагаемые — чувство общности, финансовая стабильность, здоровье и свобода.

Вообще, создание условий, в которых в новых жилых кварталах жили бы счастливые люди — это самое главное, к чему должны стремиться создатели новых ЖК. И ФСК "Лидер", возводящий, хотя нет, создающий и "Датский квартал", и UP-квартала "Скандинавский", обещает сделать для этого все от нее зависящее.