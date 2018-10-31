Застройщика ЖК "Квартал Триумфальный" обанкротят

Арбитражный суд г. Москвы открыл конкурсное производство в отношении застройщика и инвестора проекта ЖК "Квартал Триумфальный" (бывшая "Кутузовская миля") ЗАО "ФЦСР". Структуру связывают с Мариной Сечиной, экс-супругой главы Роснефти.

Суд удовлетворил иски кредиторов компании и признал ЗАО "Федеральный центр социального развития" несостоятельной, сообщает РБК. Сообщается, что представитель Марины Сечиной в середине октября обратился в Следственный комитет и Генпрокуратуру с заявлением, в котором сообщил о попытке рейдерского захвата.

По словам представителя Сечиной, в октябре 2016 года Промсвязьбанк, принадлежавший тогда братьям Ананьевым, обращался в суд с заявлением о банкротстве ФЦСР с целью "завладеть построенными квартирами через подставные фирмы".

Сторона Марины Сечиной считает, что на завершающей стадии самого известного долгостроя России суд лишает дольщиков надежды.

Напомним, что ЖК "Квартал Триумфальный" (бывшая "Кутузовская миля") был исключен из перечня проблемных объектов в августе 2017 года, после перехода прав требований покупателей квартир от обанкротившейся структуры бывшей Mirax Group Сергея Полонского к ЗАО "ФЦСР".

Глава одной из крупнейших в России строительных компаний Сергей Полонский, по данным следственных органов, присвоил денежные средства дольщиков ряда жилых комплексов. Предполагаемый ущерб от действий Полонского по эпизоду со строительством "Кутузовской мили" составил 2,4 млрд руб.

В июле 2017 года Пресненский суд Москвы признал Полонского виновными в хищении денег при строительстве элитных жилых комплексов, но освободил его от наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

В свою очередь, защита Полонского считает, что суть обвинения по эпизоду с "Кутузовской милей" свелась к тому, что бизнесмен полученные деньги вкладчиков направил не на продолжение строительства дома, а на строительство башни "Федерация" в ММДЦ "Москва-Сити".

Тем не менее, жилой комплекс будет достроен, и по планам городских властей, квартиры в жилом комплексе "Триумфальный" будут переданы дольщикам до марта будущего года.