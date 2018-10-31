Коммуналки Петербурга растут в спросе

Даже самые старые коммуналки Санкт-Петербурга пользуются огромным спросом у покупателей вторичного жилья, говорится в исследовании компании "ВамКНам". В центральных районах Северной столицы цены на комнаты в коммуналках доходят до 6-ти миллионов рублей.

В настоящее время в открытой продаже экспонируется более 5 тысяч комнат в разных районах Петербурга. Традиционно наиболее дорогие предложения можно найти в Центральном, Петроградском, Адмиралтейском и Василеостровском районах.

Самая дорогая комната в Адмиралтейском районе продается за 5,1 млн рублей. Ее площадь составляет 32 квадратных метра. Она располагается в доме 1908-го года постройки. Главными достоинствами этой коммуналки являются высокие потолки — почти 4 метра и близость к станции метро "Технологический институт".

Продав эту комнату, ее владелец сможет приобрести, например, 2 готовые квартиры-студии или трехкомнатную квартиру в питерской новостройке.

Самая дорогая комната в Василеостровском районе экспонируется за 3,9 млн рублей. Ее площадь составляет 31 "квадратов". Площадь всей коммуналки составляет 90 кв.м. Дойти пешком можно сразу до двух станций метро.

По цене этой комнаты можно приобрести просторную двухкомнатную квартиру в черте Санкт-Петербурга.

Наиболее дорогая комната Петроградского района экспонируется по цене в 3,9 млн рублей. Дом построен в конце 19-го века. Площадь всей квартиры превышает 200 квадратных метров. До станции метро "Петроградская" — 7 минут пешком.

Абсолютным лидером по цене является Центральный район. Здесь наиболее дорогая комната экспонируется за 5,9 млн рублей. Площадь лота составляет около 30 квадратных метров. Дом находится в 2-х минутах пешком до станции метро "Площадь Восстания". За эту цену можно приобрести просторную квартиру или отдельный дом.