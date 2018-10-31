Малые и средние предприниматели Москвы опасаются повышения в 2019 году налоговых расходов более чем на 30%, пишет "Коммерсант". Это произойдет, если столичные власти не согласятся заморозить ставку налога на имущество. В этом случае она увеличится с нынешних 1,5% до 2%.
Представители малого и среднего бизнеса обратились в мэрию с просьбой сохранить в 2019 году собственникам имущества, платящих налог на него от кадастровой стоимости, ставку на уровне этого года — 1,5%.
Столичные предприниматели опасаются, что на фоне повышения НДС до 20% и общей нестабильности экономики рост налога на имущество может стать непосильным бременем.
Если вырастут арендные ставки и расходы на аренду из-за увеличения налоговых отчислений собственников коммерческой недвижимости, то это приведет к росту цен на товары и услуги.
Такая ситуация грозит спадом потребительского спроса. Это скажется на всех задействованных в торговле предпринимателях. А это около 40% от их общего числа.
Напомним, что ставку налога на имущество на 2019 год власти Москвы должны утвердить до конца текущего года. В законе предусмотрено плавное повышение ставки — не более 1,5% в 2014 году, до 1,7% — в 2015-м и до 2% в 2016 году и далее.
У мэрии была возможность установить ставку налога на имущество в 2% еще два года назад. Но столичные власти повышали ее постепенно с 0,9% в 2014 году до 1,5% на текущий год. Эксперты подчеркивают, что повышение ставки до 2% увеличит имущественные налоговые расходы на 33%.
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