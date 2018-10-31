Самое дешевое столичное жилье сдают в поселении Киевское﻿

За последние 6 месяцев арендные ставки на квартиры в "большой" Москве увеличились на 1,1% и составили в среднем 43 613 руб./мес. (без учета элитного сегмента), говорится в исследовании портала "МИР КВАРТИР".

Самые дорогие квартиры располагаются, по традиции, в самом центре мегаполиса. В этой локации можно снять жилье в среднем за 103 тыс. руб./мес. Рядом со МКАД (по обе стороны) — за 29 тыс. руб./мес.

В пределах Кольцевой самые экономичные квартиры сдаются в Капотне — 29 735 руб./мес. С весны средняя ставка в этом районе упала на 2,6%. Немного дороже оказались Бирюлево Западное (30 224 руб./мес.) и Бирюлево Восточное (31 772 руб./мес.).

Самым дешевым районом "старой Москвы" стал удаленный Зеленоград — 25 680 руб./мес. Дальше идут по возрастающей районы Молжаниновский (27 189 руб./мес.) и Северный (28 627 руб./мес.).

Самый дорогой "замкадный" район — Некрасовка, где есть метро. Здесь квартиру можно снять в среднем за 30 221 руб./мес. (+3,1%).

Самые доступные ставки на жилье — в Новой Москве. И прежде всего, в отдаленном Троицком округе. В частности, в поселении Киевский квартиры предлагают в среднем за 22 638 руб./мес. (+2,4%).