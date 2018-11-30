Объем российских инвестиций в недвижимость снизился вдвое

Объем российских инвестиций в национальный рынок недвижимости сократился в два раза в 2018 году по сравнению с 2017 годом. Об этом заявила руководитель отдела рынков капитала и инвестиций международной консалтинговой компании CBRE Ирина Ушакова.

По ее словам, объем иностранного капитала на российском рынке недвижимости сохранился на уровне 2017 года. «В то время как объем российских инвестиций снизился в два раза", - подчеркнула Ушакова, представляя предварительные итоги 2018 года.

Сообщается, что иностранные инвестиции в 2018 году увеличились на $0,3 млрд, до $1,2 млрд. В то же время объем российских вложений сократился с $4,3 млрд, до $2 млрд.

Общий объем инвестиций в недвижимость - $3,2 млрд - будет на 38% ниже показателей 2017 года. Тогда в этот сегмент было вложено в общей сложности $5,2 млрд.

Тем не менее, по оценкам экспертов, на российском рынке сформировался отложенный спрос. Ожидается, что часть сделок, запланированных на 2018 год, будут закрыты в 2019 году. По прогнозам аналитиков, в следующем году ожидается оживление инвесторов, и рынок в следующем году составит около $4 млрд.

Фото: gagauz.md

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