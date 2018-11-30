Половина обманутых дольщиков Подмосковья пострадали от Urban Group﻿﻿

Около половины обманутых дольщиков в Подмосковья пострадали от компаний группы Urban Group. Об этом заявил начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

По его оценкам, всего в Московской области 25-30 тысяч обманутых дольщиков, из них 14-15 тысяч приходится на эту компанию.

К обману дольщиков, по мнению Гарибяна, оказался причастен достаточно известный портал недвижимости ЦИАН. Компания не сообщала покупателям о том, что тот или иной объект, выставленный на продажу по договору долевого участия, предлагается недобросовестным застройщиком. Хотя информация об этом была.

Глава Главгосстройнадзора заявил, «активная работа» с ЦИАН привела к тому, что у каждого объекта была ссылка на информацию о застройщике.

Как писала ранее «Правда.Ру», скандальная группа девелоперских компаний Urban Group - одна из крупнейших до недавнего времени застройщиков региона. Летом 2018 года пять компаний этой группы были признаны банкротами. В них было введено конкурсное производство.

На достройку жилья по долгам Urban Group потребуется свыше 50 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета.

Фото: og.ru

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