Маткапитал распространят на строительство жилья в СНТ﻿

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев допустил, что использование средств материнского капитала можно распространить на строительство жилья в садовых некоммерческих товариществах (СНТ), сообщает РИА-Новости.

Поводом для обсуждения этого вопроса стало обращение многодетной матери в приемной партии "Единая Россия" к Медведеву. Женщина рассказала, что для улучшения своих жилищных условий хотела бы использовать средства маткапитала на строительство дома в СНТ. Тем не менее, согласно законодательству, средства нельзя использовать на постройку дома на земле, которая находится в СНТ.

Премьер-министр отметил, что эта проблема действительно существует. Желание использовать маткапитал на строительство дач возникает у многих россиян.

По словам главы правительства, этот вопрос формально пока не решен. «Цель материнского капитала - решать важнейшие семейные задачи. Какая одна из самых важнейших задач? Конечно, жилье", - подчеркнул премьер-министр.

Он отметил, что люди, которые в течение длительного времени проживают в СНТ, воспринимают свои дома как одно из основных жилищ. Поэтому расширение возможностей использования материнского капитала, в том числе на земельные участки, которые существуют в таких товариществах, вполне обоснованно.

«Но нужно будет здесь поменять законодательство, поменять правила, потому что непосредственно сейчас такие правила не существуют", - добавил Дмитрий Медведев.

Фото: ipotekaved.ru

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