Квартира певца Евгения Осина может не достаться наследникам﻿

В свое время имя автора хита "Плачет девушка в автомате" Евгения Осина гремело. Он был состоятельным человеком. Певец сумел неплохо заработать на своей популярности в 90-е годы и приобрести трехкомнатную квартиру в 100 кв.м на улице Демьяна Бедного рядом с метро "Полежаевская". А также дорогой мотоцикл и гараж.

Печальная история, которая происходила со звездой эстрады, закончилась тем, что Евгений окончательно спился и потерял все свои накопления. Но помимо этого, накопил еще и долги. В последние дни исполнитель бедствовал и голодал. Все, что у него было, это кредитная карточка на 100 тыс. рублей.

Теперь, как говорят юристы, этот кредит и другие денежные обязательства придется погашать наследникам. По закону, если заемщик умирает, то полученную ссуду его наследники должны выплатить в полном размере с учетом всех начислений и процентов.

Если у наследников нет возможности выплачивать кредит, то банк накладывает взыскание на квартиру.

Иными словами, родной сестре, бывшей жене, родной и внебрачным дочерям предстоит взять на себя и его долги. В противном случае квартира стоимостью в 30 миллионов пойдет с молотка.

Фото: versiya.info

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