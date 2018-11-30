В Оренбурге судебные приставы арестовали квартиру и автомобиль одного из местных предпринимателей. Мужчина взял на развитие своего бизнеса у банка 4 миллиона рублей, но вернуть не смог.
В службу судебных приставов поступило на исполнение производство о долговом обязательстве в 4 миллиона рублей, которые житель Оренбурга взял кредит в банке под залог своего имущества. Но обстоятельства сложились так, что денег на возврат займа у него не нашлось
В итоге по судебному решению гражданина обязали передать в счет погашения долга залоговое имущество. Судебные приставы наложили запрет на регистрационные действия. А также составили акт описи и ареста в отношении недвижимого имущества. Сообщается, что арестованная однокомнатная квартира не является единственным жильем.
Данное имущество уже выставлено на торги. С автомобилем Nissan должник расставаться не захотел. Только после того, как оренбуржцу было вручено предупреждение об уголовной ответственности за длительное уклонение от погашения кредиторской задолженности и разъяснении ему последующих санкций, предприниматель решил отдать свою машину. В итоге иномарку арестовали и изъяли в счет долга.
Фото: ria56.ru
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