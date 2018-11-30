Топ-5 элитной аренды жилья возглавила Остоженка﻿

Рейтинг самого дорогого жилья под аренду возглавляют апартаменты на Остоженке, говорится в исследовании компании ИНКОМ-Недвижимость. Это шестикомнатная квартира площадью 270 кв.м на Остоженке рядом со станцией метро "Парк культуры".

Сообщается, что элитные апартаменты имеют два уровня. Гардеробные, кухня, кабинет и санузел расположены на первом уровне. Спальни с санузлами находятся на втором. За месяц проживания просят 600 тысяч рублей. В стоимость входит подземная парковка.

Серебро достается четырехкомнатной квартире в дворцовом стиле площадью 220 кв.м в районе знаменитой "Золотой мили". Цена вопроса — 550 тысяч рублей в месяц.

"Бронзу" получает пятикомнатная квартира площадью 235 кв.м в сталинском доме в Романовом переулке рядом со станцией метро "Охотный ряд". Квартира предлагается за 500 тысяч рублей в месяц.

Четвертую позицию занимает еще одна квартира на Остоженке. Это "трешка" в ЖК "Ретро" в стиле арт-деко площадью 150 кв.м. Ее можно снять за 490 тысяч рублей. Уникальность квартиры еще и в том, что из окна открывается вид на Храм Христа Спасителя и Зачатьевский монастырь.

В топ-5 вошла четырехкомнатная квартира площадью 214 кв.м на Ленинградском проспекте рядом с метро "Сокол". Снять жилье можно за 450 тысяч рублей. Квартира двухуровневая с авторским ремонтом.

Фото: blog.troikaestate.ru

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