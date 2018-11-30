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Компания Трампа хотела подарить Путину пентхаус﻿﻿

Недвижимость

Компания The Trump Organization президента США Дональда Трампа планировала подарить президенту РФ Владимиру Путину пентхаус в небоскребе Trump Tower в Москве, сообщает портал dp. ru со ссылкой на BuzzFeed.

Но это было бы сделано в том случае, если бы переговоры о строительстве здания завершились успешно, информирует источник.

Планы подтвердил инициатор строительства Trump Tower в Москве бизнес-партнер американского президента, бизнесмен российского происхождения Феликс Сатер. По его словам, идея была в том, чтобы дать Путину пентхаус за $50 млн и назначить цену в более $250 млн на остальные квартиры.

Подарок пентхауса был бы хитрой уловкой, целью которой был дополнительный заработок денег. Феликс Сатер планировал подарить элитную недвижимость российскому президенту и таким образом спровоцировать спрос олигархов на соседние апартаменты.

"Покупатели бы выстроились в очередь, чтобы жить в одном доме с Путиным", — подчеркнул Сатер.

Сообщается, что строительство Trump Tower в Москве начали обсуждать в 2015 году. Майкл Коэн признался в суде Нью-Йорка, что предоставил ложные сведения на слушаниях в Конгрессе в 2017 году по поводу планов несостоявшегося строительства Trump Tower в Москве. 

Фото: ru.espreso.tv

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Темы путин рынок трамп пентхаус недвижимость строительство квартира в москве
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