Компания The Trump Organization президента США Дональда Трампа планировала подарить президенту РФ Владимиру Путину пентхаус в небоскребе Trump Tower в Москве, сообщает портал dp. ru со ссылкой на BuzzFeed.
Но это было бы сделано в том случае, если бы переговоры о строительстве здания завершились успешно, информирует источник.
Планы подтвердил инициатор строительства Trump Tower в Москве бизнес-партнер американского президента, бизнесмен российского происхождения Феликс Сатер. По его словам, идея была в том, чтобы дать Путину пентхаус за $50 млн и назначить цену в более $250 млн на остальные квартиры.
Подарок пентхауса был бы хитрой уловкой, целью которой был дополнительный заработок денег. Феликс Сатер планировал подарить элитную недвижимость российскому президенту и таким образом спровоцировать спрос олигархов на соседние апартаменты.
"Покупатели бы выстроились в очередь, чтобы жить в одном доме с Путиным", — подчеркнул Сатер.
Сообщается, что строительство Trump Tower в Москве начали обсуждать в 2015 году. Майкл Коэн признался в суде Нью-Йорка, что предоставил ложные сведения на слушаниях в Конгрессе в 2017 году по поводу планов несостоявшегося строительства Trump Tower в Москве.
Фото: ru.espreso.tv
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
У Трампа есть шанс исправить содеянное Обамой
Трамп рассказал, как изменились США во время его…
Трамп рассказал правду об отношениях с женой
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Выборочное введение военного положения ведет к дальнейшему расколу Украины.«Бытового сепаратиста» в Одессе могут теперь «уплотнить» и даже отнять квартиру.
Идеолог реформ Алексей Кудрин заявил, что Россия, скорее всего, не выполнит задачу, поставленную президентом - стать пятой экономикой мира к 2024 году.
Она осуждает действия страны в 2008 году, но твердит об агрессии Российской Федерации.
Есть доказательства уже произведенных бактериологических атак США на Россию. Но это оружие — непредсказуемое. Вирусы и бактерии, мутируя, могут бумерангом поразить их создателей. Именно поэтому американцы стараются размещать центры заразы подальше от своих границ. Однако в эпоху глобализма это невозможно.