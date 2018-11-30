Тина Канделаки подарила сыну пентхаус﻿

Генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки подарила своему 16-летнему сыну Леонтию элитный пентхаус. Площадь квартиры составляет 340 квадратных метров.

Апартаменты обошлись Канделаки в 100 млн рублей и были приобретены несколько лет назад. Переписать недвижимость на 16-летнего сына Канделаки решилась лишь недавно.

Стало известно, что в 2017 году телеведущая сделала сыну роскошный подарок на окончание военного училища. Cама Тина Канделаки в своем Telegram-канале объяснила, что приобрела эту квартиру в кредит еще 15 лет назад, когда работала телеведущей на канале СТС.

У генерального продюсера спортивного телеканала "Матч ТВ" также есть дорогостоящий коттедж в поселке Шелестово. Строительство дома в 480 квадратных метров продолжалось три года.

По сообщениям СМИ, Тина Канделаки воспитывает двоих детей, Меланию и Леонтия, рожденных в браке с бизнесменом Андреем Кондрахиным. С ним она развелась в 2010 году. Через четыре года после этого Канделаки вышла замуж во второй раз — за предпринимателя Василия Бровко.

Фото:kareliyanews.ru

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