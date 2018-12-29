Объем выдачи ипотеки в ноябре 2018 года достиг исторического максимума

Ноябрь 2018 года стал рекордным месяцем по объему выданных ипотечных кредитов, информирует ТАСС со ссылкой на аналитический обзор единого института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ.

Сообщается, что в ноябре 2018 года выдано 140 тыс. кредитов на 301,6 млрд рублей. Это на 14,5% больше в количественном и на 29,6% в денежном выражении по сравнению с ноябрем 2017 года.

Эксперты отмечают, что такие показатели стали рекордным объемом выдачи. В декабре 2017 года выдано 290,5 млрд рублей, в октябре 2018 г. - 299,8 млрд рублей.

Всего, по данным Банка России, за 11 месяцев 2018 года выдано 1,31 млн кредитов на 2,67 трлн рублей. Общий рост составил 40,5% в количественном и 54,3% - в денежном выражении к аналогичному периоду прошлого года. В итоге ипотечный портфель банковского сектора достиг 6,53 трлн рублей.

За последние 12 месяцев прирост составил 25%. По мнению аналитиков, это объясняется ростом востребованности ипотеки как основного способа улучшения жилищных условий.

Фото: newvz.ru

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