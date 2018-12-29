Объем инвестиций россиян в строительство с 2004 года составил 12 трлн рублей﻿

Россияне инвестировали около 12 триллионов рублей в строительную отрасль с 2004 года, сообщает РИА Недвижимость.
Вице-премьер РФ Виталий Мутко в интервью "Россия 24" заявил, что надо исходить из того, что с 2004 года по сегодняшний день действовала такая модель долевого строительства.
"Я считаю, что она неплохая модель. В тот период была возможность, рынок только создавался. Мы говорим "дольщики", но это не совсем дольщики. Это инвесторы. Люди принесли около 12 триллионов рублей в стройку", — отметил министр.
По словам Мутко, за этот период построено более 400 миллионов квадратных метров жилой недвижимости, более пяти миллионов семей получили квартиры. Но на фоне этого всего образовалось около 3% недостроя и обманутых "дольщиков", которые инвестировали в свое жилье.
"В настоящее время проблемными считаются примерно 2,5 тысячи жилых домов. Своего жилья ждут около 300 тысяч семей. Это 96 тысяч договоров долевого строительства.
"Это люди, которые по 5-6 лет ждут жилье. Конечно, эту задачу кардинально в одночасье не решить", — подчеркнул вице-премьер.
Фото: rcmm.ru
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