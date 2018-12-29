Путин дал поручения по регулированию закона о долевом строительстве

Президент России Владимир Путин сделал ряд поручений кабмину по совершенствованию законодательного регулирования долевого строительства в стране, сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на официальный сайт Кремля.

Глава государства поручил правительству России обеспечить внесение в законодательство изменений по совершенствованию механизмов контроля за деятельностью застройщиков Фондом защиты дольщиков и контрольными органами субъектов Российской Федерации.

Помимо этого, он поручил законодательно прописать обязанность ведения уполномоченным органом регионов реестра всех строящихся многоквартирных домов, признанных проблемными.

Кабмину поручено установить четкие критерии для принятия решения о порядке завершения строительства проблемных домов и долгостроев и определить источники финансирования этих мероприятий.

Также президент России поручил правительству проработать возможность передачи в залог кредитным организациям земельного участка, предоставленного для строительства многоквартирного дома с привлечением средств граждан, при осуществлении такого финансирования с использованием эскроу-счетов.

Еще он дал задание проработать вопросы и при необходимости обеспечить внесение изменений в законодательство в части наделения субъектов Российской Федерации полномочиями по обращению в суд с заявлением о банкротстве девелопера.

Фото: tvc.ru

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