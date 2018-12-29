Рынок недвижимости Москвы установил в 2018-м году новые рекорды

В 2018 году были побиты практически все рекорды в сфере недвижимости. Объем нового предложения в Москве на 32% превысил прошлогодние показатели. Рост спроса только в столице на 51% больше, чем в прошлом году, говорится в исследовании агентства «МИР».

Комфорт-класс укрепил свои позиции 67% сделок заключается в жилых комплексах этого сегмента, стандартные новостройки практически исчезают с рынка. На вторичном рынке с середины года зафиксирован рост цен на 10% за счет вымывания дешевых объектов, что также спровоцировало рост ипотечных сделок. За 11 месяцев 2018 года Управление Росреестра по Москве зарегистрировало рекордное количество сделок по ипотеке (81 165 договоров), что на 71% больше, чем в прошлом году.

Одной из главных тенденций уходящего года в банковской сфере стала работа «на опережение». Крупные банки России, не дожидались пересмотра ключевой ставки Центробанка, и меняли проценты по своим ипотечным программам заранее. 2018-й год также был отмечен разнообразием ипотечных продуктов с большой вариативностью первоначального взноса, субсидированных программ и уровнем ставок.

В новом году, по прогнозам экспертов, будет расти спрос на ипотеку не только в новостройках, но и на готовое жилье. Если на первичном рынке массового сегмента ипотеку используют 53% покупателей, то на вторичном рынке около 68% сделок проходит с привлечением заемных средств.

Фото: etoday.kz

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Советы магов и нумерологов определяют 5% сделок с элитной недвижимостью﻿

Особый порядок сделок с недвижимостью в Крыму продлен до 2023 года

Налоги на недвижимость: за что платить не надо﻿