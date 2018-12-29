Рост цен на новостройки при переходе на проектное финансирование застройщиков и аккумулирование средств дольщиков на эскроу-счетах составит минимум 8%. Такой прогноз сделал в интервью телеканалу "Россия 24" вице-премьер правительства России Виталий Мутко.
По словам министра, принято решение перехода на проектное финансирование. Здесь простая арифметика. Стоимость ресурсов была равна нулю. А сейчас застройщик должен получить кредит.
"Пока они говорят, что это минус минимум 8%. Вот вам уже на 8% рост. Конечно, на гражданина переложат все это", — отметил Мутко. Сюда же нужно включить и другие издержки, в частности, стоимость материалов.
По оценкам экспертов, из-за перехода на эскроу-счета цены на готовые квартиры не изменятся. Но покупки на "уровне котлована" могут подорожать на 9%.
По замыслу законодателей, изменение схемы финансирования строительства жилья должно защитить деньги покупателей и наконец решить проблему обманутых дольщиков.
Ранее сообщалось, что новые поправки в закон о долевом строительстве стали реакцией на действия застройщиков столичного региона и Санкт-Петербурга, которые начали массово получать разрешения на строительство новых проектов на будущее.
Фото: topnovostroek. ru
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