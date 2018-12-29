Часть трассы "Таврида" пустили от Симферополя до Белогорска

В последнюю субботу уходящего года началось движение транспорта на одном из участков построенной первой очереди федеральной трассы "Таврида" в Крыму, сообщает "Интерфакс".

Открыто 27,5 км из 190 км. Оставшиеся 162,5 км обещают открыть в ближайшие дни. Автотранспорт пустили по дороге из Симферополя в Белогорск. Шоссе идет через город Белогорск в сторону Крымского моста и соединяет полуостров с материковой частью России.

Сообщается, что 30 декабря для транспорта откроют отрезок дороги от Белогорска до Феодосийской развязки в Ленинском районе, 31 декабря — участок до Керчи. В итоге к Новому году будут сданы все 190 км первой очереди "Тавриды".

По словам министр транспорта Крыма Сергея Карпова, на первой очереди уложены два слоя асфальта.

Напомним, что четырехполосная магистраль "Таврида" пройдет от Крымского моста в Керчи до Севастополя. Стоимость семи участков проекта общей длиной 250,7 км оценивается в 149,3 млрд рублей. Они должны быть сданы в четырехполосном исполнении в декабре 2020 года.

"Таврида" строится за счет средств федеральной целевой программы развития республики Крым и Севастополя, рассчитанной до 2022 года.

Фото: ria. ru

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