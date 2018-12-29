Многодетным семьям на Дальнем Востоке предоставят льготную ипотеку под 5%﻿

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что льготную ставку по ипотеке для многодетных жителей Дальнего Востока могут установить на уровне 5%, сообщает "Интерфакс". По словам Голиковой, в блоке рождаемости особое внимание уделяется Дальнему Востоку.
"Есть поручение президента. В соответствии с ним мы уже сейчас понимаем, что снизим ставку по ипотеке. Для жителей Дальнего Востока она будет не 6, а 5%", — отметила Татьяна Голикова.
Новые ипотечные льготы для семей в России анонсированы 14 декабря. Ожидается, о новых мерах поддержки семей на Дальнем Востоке правительство объявит в начале 2019 года. Согласительные процедуры должны быть завершены до конца уходящего года.
Напомним, что программа "Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми" была принята в конце 2017 года. Согласно документу, семьи, воспитывающие детей, могут получить жилищный кредит под 6% годовых. Для семей с двумя детьми такая ипотечная ставка сохраняется первые три года. А уже при рождении третьего ребенка срок льготного периода продлевается до пяти лет.
Фото: ludi.ru
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