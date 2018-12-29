В Петербурге решили пресечь строительство апартаментов

Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил чиновникам пресечь строительство апартаментов в мегаполисе. Таким образом, власти Северной столицы пытаются остановить появление на рынке недвижимости большого числа апартаментов, которые являются псевдожильем, сообщает "Невский Простор".
Как отмечают эксперты, формат апартаментов востребован у покупателей. Но такая мера понятна. Власти пытаются остановить появление на рынке недвижимости апартаментов, которые по сути являются псевдожильем. Основной недостаток таких объектов — необеспеченность инфраструктурой.
По мнению аналитиков, если говорить о сервисных апартаментах, то это другая история. По крайней мере, в Петербурге ситуация с таким видом недвижимости лучше, чем в Москве.
Некоторые девелоперы считают, что заморозка проектов, по которым уже получены все разрешения, усложняет всю работу и вносит дополнительную нервозность, которая не идет на пользу никому.
По прогнозам аналитиков, цены на апартаменты будут расти вместе с остальной недвижимостью. Возможно новые инициативы приведут к уменьшению числа объектов.
Апартаменты — это объекты нежилого фонда. Однако, разница в размере налога на данный момент невелика. Предсказать же то, как он изменится крайне сложно, отмечают эксперты.
Фото: castorland.pl
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