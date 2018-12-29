Российское правительство выпустило постановление об упрощении порядка признания садового дома жилым и жилого дома садовым, информирует "Интерфакс". Закон вступает в силу 1 января 2019 года.
Как говорится в сообщении на правительственном сайте, теперь садовый дом может быть признан жилым домом. И наоборот, жилой дом — садовым домом. Это решение будет приниматься органами местного самоуправления в упрощённом заявительном порядке.
Теперь устанавливается уведомительный характер, в отличие от порядка признания помещения жилым помещением, в котором для признания необходимо заключение комиссии. Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом будет происходить на основании исчерпывающего перечня документов.
Необходимость введения такого порядка вызвана тем, что в России всё больше владельцев дачных участков строят жилые дома для круглогодичного проживания. До настоящего времени законодательством, регламентирующим правовой статус садовых и дачных домов, регистрация в таких домах по постоянному или временному месту жительства была невозможна.
Эксперты отмечают, что в настоящее время на территории СНТ круглогодично живут 10-15% садоводов.
Фото: tsagrad.tv
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