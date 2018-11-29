Продажу пива в жилых домах могут запретить

Общественники России предлагают ввести дополнительные ограничения при реализации алкогольной продукции в местах общественного питания. "Трезвая Россия" требует вовсе запретить организацию пивных и рюмочных заведений в жилых домах.
Соответствующее письмо направлено в адрес вице-премьера Татьяны Голиковой. По данным общественных организаций, в последние три года в стране отмечается бурный рост числа пивных в регионах. Пивные открываются, в основном, на первых этажах жилых домов, а также во встроенно-пристроенных помещениях в них. Зачастую их маскируют под различного рода заведения общепита.
"Трезвая Россия" предлагает запретить продажу алкогольной продукции в многоквартирных домах. Активисты общественного движения считают, что существование пивных и рюмочных в жилых домах, которые в народе получили название "наливайки", усиливает криминогенность в районах проживания. А также нарушает "режим тишины" после 23.00.
Авторы идеи убеждены, что их предложения будут способствовать достижению целей, поставленных президентом Владимиром Путиным и касающихся увеличения ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет.
Фото: irk. kp.ru
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