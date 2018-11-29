Питерскому саентологу увеличили срок за продажу мифических квартир﻿

Саентолог из Санкт-Петербурга Екатерина Заборских получила добавку к своему сроку за продажу несуществующих квартир. Октябрьский районный суд Северной столицы признал её виновной в мошенничестве в особо крупном размере.

Следствием установлено, что с марта 2012 года по февраль 2015-го Заборских, будучи председателем правления потребительских обществ "Олимп" и "Вилла Валлей", а также ЖСК "Суздальский дворик" и "Троицкая гора", заключила 29 договоров о предоставлении жилья и об участии в хозяйственной деятельности организаций на сумму 33 011 950 рублей. Причем, по разным данным, со своими же единоверцами.

У юридических лиц, которые представляли Екатерину Заборских, отсутствовали разрешения на строительство и права собственности на земельные участки. Собранные деньги женщина забирала себе, не выполняя своих договорных обязательств.

Суммы заключенных договоров варьировались от 460 000 рублей до 2 999 100 рублей. Свою вину подсудимая не признала. Суд назначил Заборских наказание в виде лишения свободы сроком на 5,5 лет в колонии общего режима.

Напомним, что в октябре 2017 мошенница уже была осуждена на 6,6 лет колонии за продажу несуществующего престижного жилья на 133 миллиона. По совокупности приговоров наказание составило 8,5 лет. Гражданские иски признаны судом по праву.

Для справки: решение о закрытии саентологических "церквей" на территории РФ приняли в конце 2015 года, когда Мосгорсуд удовлетворил иск Минюста о ликвидации организации. Напомним, саентология возникла в середине 20 века. Первая в России группа приверженцев идеологии Рона Хаббарда появилась в 1984 году в городе на Неве.

Фото: ria. ru

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