Столичные спальные районы Северный, Некрасовка и Крюково оказались лидерами в списке десяти районов мегаполиса с самыми низкими ценами на квартиры в новостройках, говорится в исследовании компании Est-a-Tet.
Все районы-лидеры находятся за пределами МКАД. Это делает жилье там более доступным, чем в центральных округах. Так, стоимость квадратного метра в Северном, Некрасовке или Крюково колеблется в пределах от 96 тысяч 700 рублей.
Самое дешевое первичное жилье оказалось в районе Северный. В одном из новых комплексов квартиру-студию площадью 26,2 квадратных метров можно купить за 2,5 миллиона рублей. Для сравнения: однокомнатные квартиры в новостройках в Люблино и Южном Бутово обойдутся уже в 3,5 миллиона рублей.
На четвертой позиции по доступности новостроек в районах Москвы идет Метрогородок. Пятое место занимает район Косино-Ухтомский.
Фото: mir24.tv
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