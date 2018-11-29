Особняк Фрэнка Синатры в Малибу выставлен на продажу﻿

Уникальный объект недвижимости — вилла, в которой жил легендарный американский певец Фрэнк Синатра со своей четвертой женой Барбарой, — выставлена на продажу, сообщает РБК. Дом в калифорнийском городе Малибу продается за $12,9 млн (863,5 млн руб.).

Сообщается, что супруги приобрели дом в 1990 году. Они выбрали район Брод Бич, поскольку по-соседству жили их друзья Стив Лоурен и его жена Эйди Горме, известные в Америке исполнители популярных песен. Фрэнк и Барбара любили приглашать гостей и устраивать вечеринки на заднем дворе своей виллы.

Площадь дома с семью спальнями составляет 5,8 тыс. кв. футов, что равно 538,8 кв.м. На вилле есть сауна, бассейн, крытый и открытый бары, и даже лифт с леопардовым настенным покрытием.

Несколько помещений в особняке имеют выход на пляж. Из окон в доме открывается удивительный вид на Тихий океан. Территорию виллы украшают кустарники, деревья и несколько небольших садовых скульптур.

Напомним, что Фрэнк скончался в 1998 году, а его жена умерла в 2017-м. Известно, что дом продает ее сын от первого брака с Робертом Оливером Маркс.

Фото: realty.rbk.ru

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