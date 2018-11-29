В общем объеме продаж в столичных новостройках доля миллениалов (поколение родившихся после 1981 года) составляет около 40%, говорится в исследовании компании «Гранель». В проектах с хорошей транспортной доступностью доля представителей поколения Y доходит до 50%.
Эксперты отмечают, что особым спросом у миллениалов пользуются квартиры - студии площадью до 25 кв.м. Причем новое поколение подходит к процессу выбора и покупки жилья крайне рационально и большим площадям они предпочитают транспортную доступность.
Для миллениалов намного логичнее купить квартиру-студию рядом с метро, нежели просторную однокомнатную квартиру в тихом спокойном месте (60% против 40%). Средняя цена сделки варьируется от 2 млн до 3 млн рублей.
Как правило 25% таких покупателей полностью оплачивают квартиру при покупке, 62% использует для приобретения ипотечный кредит, а 13% воспользовались услугой рассрочки от застройщика. Ипотеку миллениалы берут в среднем на 13-15 лет, а выплачивают за 7-8 лет.
Миллениалы все чаще выбирают квартиры с отделкой и редко приобретают машиноместа вместе с новым жильем.
Фото: rost-info.com.ua
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