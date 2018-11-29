Стартовали новогодние скидки в столичных новостройках. Их размеры варьируются от 7% до 15%, а иногда достигают и 20% на ограниченное число квартир, отмечают эксперты РБК.
Из-за высокого уровня спроса на новостройки в последние три месяца, массовых скидок от застройщиков, как в прошлом году, не ожидается.
Впервые за последние пять лет размер скидок снизился до докризисных показателей 2013 года. По данным ЦИАН, по состоянию на ноябрь 2018 года в Московском регионе в реализации было 110 тыс. квартир и апартаментов, из них 10% (около 10 тыс.) заявлены в открытых прайс-листах со скидками.
Эксперты обращают внимание на то, что сейчас скидки заявлены в рекламе или в прайс-листах в 90% строящихся в столице жилых комплексов. Но по факту в одних проектах более половины лотов могут предлагаться со скидкой, в других скидка может присутствовать на 1,2 лота из всего ЖК. Причем к моменту визита в офис эти лоты уже могут быть проданы.
Средний размер скидки в открытых прайс-листах по предложениям в Москве составляет 9%, в Новой Москве — 3%, в Подмосковье — 6%.
По данным экспертов, впервые за последние пять лет размер скидок снизился до докризисных показателей (в 2013 году средний уровень скидки также был 5%, самый высокий — 15%). В прошлом году средний дисконт на новостройки в столичном мегаполисе находился на отметке 15%, самый высокий — 31%.
Фото: elitnoye.ru
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