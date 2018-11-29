Несмотря на окончание курортного сезона, сделки с недвижимостью в Сочи не встали. Жители Петербурга активнее всего интересовались объектами в Адлерском районе, сообщает АН "Мандарин". Доля спроса на объекты в этой локации составила 62%.
Самым распространенным бюджетом, которым располагают жители города на Неве, является чек в 2-3 млн рублей. На сделки с объектами стоимостью менее 3 млн рублей приходится более 50% операций.
Чаще всего жители Северной столицы покупают квартиры (61,2%) и частные дома (31,4%). Напротив, спрос на такие лоты как апартаменты, коммерческие помещение и земельные участки существенно ниже.
Эксперты отмечают, что петербуржцы всегда были активны на рынке недвижимости Сочи. На данный момент рынок Сочи находится в период, когда арендаторы из большинства регионов страны активно бронируют квартиры на время новогодних каникул. Петербуржцы не являются исключением. Жители Петербурга находятся на 4-м месте по общему числу заявок на жилые объекты после москвичей, краснодарцев и жителей Ростова-на-Дону.
Наиболее активно петербуржцы бронируют квартиры на новогодние каникулы в Центральном районе Сочи. Доля спроса именно на эту локацию составляет 44% запросов. На долю Хостинского и Адлерского района приходится по 20% арендаторов. Еще 16% на тех, кто планирует остановится в Лазаревском районе.
Фото: samsebeturist.net
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