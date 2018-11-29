Отъем жилья у заемщиков закончился колонией

В Санкт-Петербурге вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве с недвижимостью под предлогом заключения с гражданами договоров займа, информирует портал Генпрокуратуры РФ.

Решением Красносельского районного суда Северной столицы Ефим Стецюк и Александр Солдатенков признаны виновными в совершении преступлений по статье "мошенничество в особо крупном размере в составе организованной группы".

Следствием установлено, что в 2014 году Стецюк создал организованную преступную группу для хищения имущества граждан путем совершения незаконных сделок с жильем.

В интернете было размещено объявление о выдаче населению Санкт-Петербурга и Ленинградской области денежных займов под залог квартиры. При этом все условия займа подробно не разъяснялись.

По заключенному с гражданами договору возврат денег обеспечивался передачей в залог недвижимого имущества граждан. Причем передача имущества оформлялась договором купли-продажи либо дарения. Переход права собственности должен был регистрироваться до истечения срока исполнения договорных обязательств.

В итоге 20 граждан лишились квартир. Ущерб оценивается на общую сумму более 50 млн рублей. Часть похищенных квартир возвращена собственникам. На остальные наложен арест. Стецюк получил шесть лет колонии общего режима, Солдатенков — пять лет.

Фото: kazanfirst.ru

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