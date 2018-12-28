Жалоб на качество капремонта в России становится меньше - Минстрой

Качество капитального ремонта в России растет. Жалоб со стороны граждан становится меньше. Об этом заявил глава Минстроя России Владимир Якушев в интервью телеканалу "Россия 24".

По словам министра, качество ремонта становится выше. При этом объемы домов, которые попадают под капремонт, не уменьшаются.

"По итогам каждого года мы констатируем, что государственная программа капитального ремонта жилья набирает обороты и становится системной и продуманной. Ошибок, которые допускаются при проведении капремонта, и жалоб граждан на качество капремонта становится меньше", — подчеркнул Якушев. Глава Минстроя отметил, что программа становится "системной и продуманной".

Владимир Якушев напомнил, что в уходящем году исполнилось ровно пять лет, как программа капремонта жилого фонда заработала в стране. За этот период времени отремонтировано порядка 125 тысяч многоквартирных домов. Это позволило улучшить условия проживания более 16 миллионов жителей России.

Фото: 1obl. ru

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