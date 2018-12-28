Знаки зодиака во многом определяют перспективы совершенных покупок жилой недвижимости, говорится в исследовании компании "Бон Тон". Самыми активными в сфере недвижимости являются Девы, Водолеи и Козероги.
По мнению экспертов, земная стихия тесно связана с недвижимостью. У кого в гороскопах выражена энергия земли, у того ярко выражена рациональность, практичность и рассудительность. Эти люди больше других ценят домашний уют. Поэтому представители знака Дев лидируют по количеству заключенных сделок. По данным "Бон Тон", доля подписанных договоров с представителями этого знака составляет 14,3%.
Водолеи, которые прочно заняли вторую позицию, концентрируют 9,2% сделок. Это люди воздушной стихии. Они ценят независимость и весьма активны. Это также новаторы, которым нужна уютная дружеская компания. В сфере недвижимости им интересны современные инновационные проекты. Помимо этого, подходящим является евро-формат жилья.
На третьем месте — также представители земной стихии. Это Козероги. Они отличаются взвешенностью, фундаментальным подходом к жизни, стойким характером и настойчивостью. Практичность и трудолюбие позволяют им получить необходимый капитал для совершения крупных покупок. По статистике "Бон Тон", Козероги совершают порядка 8,8% сделок с недвижимостью.
Доля других знаков варьируется от 3% до 8,6% — минимальный показатель в 3% у Львов.
Фото: tampereclub.ru
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