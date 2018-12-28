Что произойдет с ценами на жилье в 2019 году?

Рынок недвижимости в будущем году будет зависеть от общего развития экономики. Если произойдет оживление, то сначала вырастут цены на аренду, а затем начнут расти и цены на квартиры, говорится в исследовании АиФ.ru.
По мнению аналитиков, очень важным фактором является доступность ипотечного кредита. Чем более популярна ипотечное кредитование, тем рынок недвижимости будет динамичнее и устойчивее.
Эксперты отмечают, что, спрос на недвижимость в России подогревается не только реальной потребностью граждан, отложенной еще с советских времен. Но значительными миграционными потоками внутри России.
Инвестиции в жилую недвижимость будут выгодными, если покупать ее не только в расчете на быстрый рост стоимости и доход от аренды. Но и с перспективой собственного использования, для детей и т. д. Если же покупать исключительно с целью инвестиций, то нужно очень взвешенно подойти к выбору района. В частности, покупать небольшие квартиры, которые легче сдать в аренду. Например, малометражная московская "однушка" стоит дешевле обычной 35-40-метровой на 1 — 1,5 млн рублей, но арендная плата практически такая же.
Эксперты прогнозируют рост цен на жилье. К этому приведет переход от долевого финансирования к проектному приведет к повышению цен. По разным оценкам недвижимость подорожает на 10-20%.
Фото: realty. mail.ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
|Подорожает все: на что взлетят цены в 2019 году
Цены на жилье в регионах России пошли в рост
Цены на жилье в 2019 году взлетят — эксперты
Цены на жилье в ближнем и дальнем Подмосковье отличаются вдвое
Встройте Недвижимость от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Недвижимость от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
Американский самолет-разведчик три часа исследовал побережье Крымского полуострова.
Множатся заявления первых лиц России о необходимости пересмотра Конституции, хотя Кремль опровергает такую деятельность. В каком направлении может идти работа?
Если вам не хватает денег на пропитание ребенка - идите работать в огород. Такого мнения придерживается самарская чиновница Марина Антимонова.
Иракские депутаты возмутились визитом Дональда Трампа на военную американскую базу в этой стране. Что мешает Ираку разорвать сотрудничество с США?