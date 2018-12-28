Что произойдет с ценами на жилье в 2019 году?

Рынок недвижимости в будущем году будет зависеть от общего развития экономики. Если произойдет оживление, то сначала вырастут цены на аренду, а затем начнут расти и цены на квартиры, говорится в исследовании АиФ.ru.

По мнению аналитиков, очень важным фактором является доступность ипотечного кредита. Чем более популярна ипотечное кредитование, тем рынок недвижимости будет динамичнее и устойчивее.

Эксперты отмечают, что, спрос на недвижимость в России подогревается не только реальной потребностью граждан, отложенной еще с советских времен. Но значительными миграционными потоками внутри России.

Инвестиции в жилую недвижимость будут выгодными, если покупать ее не только в расчете на быстрый рост стоимости и доход от аренды. Но и с перспективой собственного использования, для детей и т. д. Если же покупать исключительно с целью инвестиций, то нужно очень взвешенно подойти к выбору района. В частности, покупать небольшие квартиры, которые легче сдать в аренду. Например, малометражная московская "однушка" стоит дешевле обычной 35-40-метровой на 1 — 1,5 млн рублей, но арендная плата практически такая же.

Эксперты прогнозируют рост цен на жилье. К этому приведет переход от долевого финансирования к проектному приведет к повышению цен. По разным оценкам недвижимость подорожает на 10-20%.

Фото: realty. mail.ru

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