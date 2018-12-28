Советы магов и нумерологов определяют 5% сделок с элитной недвижимостью﻿

Самые необычные причины отказа от сделки с элитными квартирами в Москве связаны с решением клиентов, основываясь на советах магов, нумерологов и специалистов по фен-шую, говорится в исследовании компании Kalinka Group.

Аренда или покупка квартиры — обычно длительный процесс. Потенциальный жилец, как правило, тщательно выбирает квартиру. Тем более если речь идёт о высокобюджетном сегменте. Причины отказа от подписания договора бывают разные. Например, не понравились квартира или её хозяин, шумные соседи. А то и жилой комплекс в целом.

Тем не менее иногда поводом для срыва сделки служат очень нестандартные мотивы. Kalinka Group составила топ-3 самых необычных из тех, с которыми сталкивались эксперты компании.

На первом месте идет случай, когда арендатор хотел снять дорогую квартиру в Москве. Потенциальная съёмщица намеревалась арендовать просторную квартиру более чем за 100 тыс. рублей в месяц. При общении с риэлтором женщина попросила прислать план квартиры с направлениями сторон света. Обсудив его со своим со специалистом по фен-шуй, она в последний момент передумала заключать сделку.

Второе место занимает случай, связанный с нумерологией. Клиент компании из Азии хотел купить квартиру в Центральном округе столицы почти за 100 млн рублей. Однако увидев номер предлагаемой квартиры, в которой была "несчастливая" цифра, он передумал подписывать договор.

Почетное третье место досталось случаю, когда один из клиентов отказался от покупки после визита в квартиру шамана. Он пришёл на показ и провел некий магический ритуал. После этого мастер общения с духами сказал, что у квартиры "плохая аура". В итоге сделка на 50 млн рублей сорвалась.

Фото: otvet.mail.ru

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