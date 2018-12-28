Самые необычные причины отказа от сделки с элитными квартирами в Москве связаны с решением клиентов, основываясь на советах магов, нумерологов и специалистов по фен-шую, говорится в исследовании компании Kalinka Group.
Аренда или покупка квартиры — обычно длительный процесс. Потенциальный жилец, как правило, тщательно выбирает квартиру. Тем более если речь идёт о высокобюджетном сегменте. Причины отказа от подписания договора бывают разные. Например, не понравились квартира или её хозяин, шумные соседи. А то и жилой комплекс в целом.
Тем не менее иногда поводом для срыва сделки служат очень нестандартные мотивы. Kalinka Group составила топ-3 самых необычных из тех, с которыми сталкивались эксперты компании.
На первом месте идет случай, когда арендатор хотел снять дорогую квартиру в Москве. Потенциальная съёмщица намеревалась арендовать просторную квартиру более чем за 100 тыс. рублей в месяц. При общении с риэлтором женщина попросила прислать план квартиры с направлениями сторон света. Обсудив его со своим со специалистом по фен-шуй, она в последний момент передумала заключать сделку.
Второе место занимает случай, связанный с нумерологией. Клиент компании из Азии хотел купить квартиру в Центральном округе столицы почти за 100 млн рублей. Однако увидев номер предлагаемой квартиры, в которой была "несчастливая" цифра, он передумал подписывать договор.
Почетное третье место досталось случаю, когда один из клиентов отказался от покупки после визита в квартиру шамана. Он пришёл на показ и провел некий магический ритуал. После этого мастер общения с духами сказал, что у квартиры "плохая аура". В итоге сделка на 50 млн рублей сорвалась.
Фото: otvet.mail.ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Столичная аренда ставит рекорды: квартира за полмиллиона в месяц
Квартира со свободной планировкой: как сделать правильный выбор
Квартира с обременением: покупать или не покупать
|Квартира на корабле как способ путешествовать
Встройте Недвижимость от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Недвижимость от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
Американский самолет-разведчик три часа исследовал побережье Крымского полуострова.
Множатся заявления первых лиц России о необходимости пересмотра Конституции, хотя Кремль опровергает такую деятельность. В каком направлении может идти работа?
Специальные конструкции для защиты от столкновения с кораблями установили на Крымском мосту. Данное заявление было сделано информационным центром "Крымский мост".
Иракские депутаты возмутились визитом Дональда Трампа на военную американскую базу в этой стране. Что мешает Ираку разорвать сотрудничество с США?