Средний чек аренды жилья в Москве составил 39 тыс. рублей﻿ в месяц

За год арендные ставки на квартиры в Москве (исключая элитные объекты) поднялись в среднем на 5,5%, говорится в исследовании компании "Мир квартир". При этом заметнее всего цены выросли в ЮЗАО (+15,2%), СВАО (+11,9%) и ЮАО (+10,1%). В этих столичных округах в течение всего года сохранялся высокий спрос на арендное жилье.

Эксперты отмечают, что средний чек аренды однокомнатной квартиры в столичном мегаполисе сейчас составляет 39 тыс. руб., двухкомнатной — 47 тыс. руб., трехкомнатной — 59 тыс. руб. в месяц.

Самыми дорогими округами традиционно стали Центральный и Западный. Здесь ставки составляют 100 тыс. руб. и 53 тыс. руб. в месяц соответственно. Аренда однокомнатной квартиры в ЦАО сегодня стоит в среднем 64,1 тыс. руб., двухкомнатной — 98,9 тыс. руб., трехкомнатной — 136,8 тыс. руб. И это при том, что квартира будет не элитной. Жилье с дизайнерским ремонтом и дорогой мебелью в сталинском доме на Кутузовском проспекте или Фрунзенской набережной может сдаваться и за 200 тыс., и за 300 тыс. рублей в месяц.

В ЗАО цены почти вдвое ниже — соответственно 41,3 тыс. руб., 48,6 тыс. руб. и 62,3 тыс. руб. В пределах МКАД самыми дешевыми по стоимости аренды жилья оказались Восточный (ВАО) и Юго-Восточный (ЮВАО) административные округа. Здесь средняя квартира стоит 35,7 тыс. руб. и 37,8 тыс. руб. в месяц соответственно. По данным "Мира квартир", в декабре однокомнатные квартиры в Восточном округе сдавались в среднем за 30 тыс. руб., двухкомнатные — за 37 тыс. руб., трехкомнатные — за 44 тыс. руб. в месяц.

Самые низкие арендные ставки в границах Москвы сохраняются на присоединенных территориях. Так, в Троицком административном округе среднюю квартиру сдают за 24 тыс. руб. в месяц. При этом стоимость однокомнатной составляет всего 18 тыс. руб. в месяц. В Новомосковском административном округе и Зеленограде эти показатели чуть выше: около 26 тыс. руб. в месяц в среднем за квартиру и 19 тыс. руб. за среднюю "однушку". Здесь из-за низкого спроса арендные ставки за год снизились на 8,3% и 10,6% соответственно.

Фото: urbanlook.ru

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