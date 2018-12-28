Мир Политика Экономика Недвижимость Садоводство Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Итоги-2018. Эпоха долевого строительства закончилась

Недвижимость

Через полгода застройщики не смогут привлекать деньги дольщиков. 1 июля 2019 г. вступят в силу новые поправки в закон о долевом строительстве жилья, пишут «Ведомости».

Итоги-2018. Эпоха долевого строительства закончилась. 396528.jpeg

Эпоха долевого строительства закончилась. Самым существенным в уходящем году стало обязательство для застройщиков продавать все новостройки через счета эскроу. По новой системе деньги покупателей будут лежать на специальных счетах в банках. В настоящее время застройщики продают квартиры напрямую покупателям через механизм банковского сопровождения.

Деньги покупателя перечисляются на расчетный счет той новостройки. Банк контролирует расходы застройщика, деньги можно потратить только на ограниченный перечень операций. В Фонд защиты дольщиков  застройщики перечисляют 1,2% от стоимости договора. Эксперты отмечают , что решающим шагом к завершению эпохи долевого строительства стало принятие в середине декабря законопроекта, по которому все жилые проекты, включая строящиеся, должны перейти на счета эскроу.

Поправки оказались жестче, чем ожидалось: застройщиков не будет переходного этапа. С 1 июля у застройщиков не будет доступа к средствам дольщиков. По всем проектам потребуется альтернативный источник финансирования в виде банковского кредита. 

По мнению аналитиков, главный риск для застройщиков - подконтрольность банковской системе. Девелоперы опасаются, что могут появиться новые крупные застройщики в лице банков, а также государства. Возможно, цены на новостройки вырастут на 8-10%. 

Фото: bfm.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Из-за чего Путин приказал запретить долевое строительство

Долевое несогласие

 

Долевое строительство: неудачный шаг на пути к доступному жилью
Долевое строительство незаконно на 95%?
Как восстановить документы на квартиру Как восстановить документы на квартиру

Встройте Недвижимость от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Недвижимость от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...

 
Темы дольщики недвижимость строительство квартира купить
Обсудить
Актуальная аналитика
Недвижимость
Как восстановить документы на квартиру
Недвижимость
Как не стать жертвой иронии судьбы: советы покупателям новостроек
Новости спецслужб
Как разоблачили двойного агента Альфреда Редля
Новости Все >
Детдомовцы попросили у Деда Мороза подарки от Gucci
СМИ: Трамп рассекретил спецназ США записью в Твиттер
Средний чек аренды жилья в Москве составил 39 тыс. рублей﻿ в месяц
Итоги-2018. Эпоха долевого строительства закончилась
Страж-птицы: беспилотники начнут охоту за дронами над Москвой
Спецкор "Ъ" ответил - останется ли Путин после 2024 года
Президент Молдавии заявил о грядущем прорыве в отношениях с Россией
Козленочком станешь: названо шампанское, которое нельзя пить
Блогеры и IT-специалисты стали чаще арендовать элитное жилье в Москве﻿
Крым отгородили от Украины 60-километровым забором
Читательский топ
Разведчик США три часа летал недалеко от Крымского моста
О чем Путин говорил с олигархами за закрытыми дверями
Спецзащиту от тарана кораблями установили на Крымском мосту
2019 год: Путину пора перестать "дружить" с Трампом, Абэ и Лукашенко
Россия построит второй супермост в Крыму
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Военные новости
Боятся ли в США "российского супероружия"?

Как американские и российские СМИ зарабатывают на пропаганде войны, пугая себя, народ и друг друга смертоносными русскими "вундервафлями" и раздувая страх войны.

Боятся ли в США "российского супероружия"?
Разведчик США три часа летал недалеко от Крымского моста
Новости Севастополя
Разведчик США три часа летал недалеко от Крымского моста
Власть
Россиянам приготовили новую пенсионную реформу на 2020 год
Финансы
О чем Путин говорил с олигархами за закрытыми дверями
Кремль
Пересмотр Конституции. Почему молчит Путин?

Множатся заявления первых лиц России о необходимости пересмотра Конституции, хотя Кремль опровергает такую деятельность. В каком направлении может идти работа?

Пересмотр Конституции. Почему молчит Путин?
Медведев "избил" своих на Украине. Чтобы чужие боялись?
Новости Украины
Медведев "избил" своих на Украине. Чтобы чужие боялись?
Российский
Лолита Милявская объявила Крым частью Украины
Прибалтика
В Эстонии признали преступлением негативное отношение к государству
Юг
Спецзащиту от тарана кораблями установили на Крымском мосту

Специальные конструкции для защиты от столкновения с кораблями установили на Крымском мосту. Данное заявление было сделано информационным центром " Крымский мост".

Спецзащиту от тарана кораблями установили на Крымском мосту
США планировали создать в Симферополе биолабораторию
США и Канада. Новости и аналитика
США планировали создать в Симферополе биолабораторию
Российский
Лолита Милявская объявила Крым частью Украины
Общество
Минздрав готовится к запрету продажи сигарет в России после 2050 года
Соломон Соловьев Дрессировщики небесных светил - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Пересмотр Конституции. Почему молчит Путин? Любовь Степушова Инна Шейхатович "Проклятые". О новом хорроре рассказывает режиссер Инна Шейхатович
Комментарии
Лолита Милявская объявила Крым частью Украины
Главный итог 2018 года - исчерпан ресурс доверия к Путину
Sikorsky и Boeing представили новый военный вертолет, который не может летать
Прогноз-2019: безработица и инфляция вырастут, ВВП упадет
Разведчик США три часа летал недалеко от Крымского моста
В космической отрасли рассказали о будущих сложностях с пусками "Союзов" с Байконура
Спецкор "Ъ" ответил - останется ли Путин после 2024 года
Байка времен ВОВ: как старый дед семерых фашистов уложил
СМИ: Кремль нанял экспертов по "правильному" подсчету голосов на выборах
Прогноз-2019: безработица и инфляция вырастут, ВВП упадет
Петра Порошенко "поймали" за ужином в элитном ресторане Киева
Прогноз-2019: безработица и инфляция вырастут, ВВП упадет
Яхты президентов
Петра Порошенко "поймали" за ужином в элитном ресторане Киева
Зелинский будет баллотироваться в президенты Украины
Число любителей фастфуда в России выросло в два раза
Реновация может стать самым масштабным проектом в истории Москвы
Эксперты назвали профессии, которые будут наиболее востребованы в 2019 году
Боятся ли в США "российского супероружия"?
Дмитрий Савельев высказался в пользу стабильных отношений России с Азербайджаном
Медведев "избил" своих на Украине. Чтобы чужие боялись?
История и современность Все >
"Пейте какао Ван Гутена". Самая шокирующая реклама
"Пейте какао Ван Гутена". Самая шокирующая реклама
Самое сухое место на Земле
Самое сухое место на Земле
Крым отгородили от Украины 60-километровым забором
Крым отгородили от Украины 60-километровым забором
Как разоблачили двойного агента Альфреда Редля
Как разоблачили двойного агента Альфреда Редля
Новый год без ЧП: полиция начинает работать в усиленном режиме
Новый год без ЧП: полиция начинает работать в усиленном режиме
США планируют создать беспилотные надводные боевые корабли уже в 2019 году
США планируют создать беспилотные надводные боевые корабли уже в 2019 году
Сработает ли простое решение по принуждению Украины к миру
Сработает ли простое решение по принуждению Украины к миру
Зачем Екатерина II ввела в России бумажные деньги
Зачем Екатерина II ввела в России бумажные деньги
Михаил Храбрый: брат Александра Невского и лихой полководец
Михаил Храбрый: брат Александра Невского и лихой полководец
Почему Лолита "отдала" Украине наш Крым
Почему Лолита "отдала" Украине наш Крым
Россию лишает ЧМ и ЧЕ из-за одного матча в Крыму?
Россию лишает ЧМ и ЧЕ из-за одного матча в Крыму?
Женское Все >
Красивоплодник-украшение зимнего сада
Красивоплодник-украшение зимнего сада
Купили цветок в магазине, а он умирает. Что делать?
Купили цветок в магазине, а он умирает. Что делать?
Биополе и цветы: есть ли связь?
Биополе и цветы: есть ли связь?
Орхидея - чудо на подоконнике
Орхидея - чудо на подоконнике
Апельсиновое печенье. Побалуйте себя!
Апельсиновое печенье. Побалуйте себя!
Исследователи разработали "электронные таблетки"
Исследователи разработали "электронные таблетки"
В Росконтроле рассказали, какое шампанское нельзя пить
В Росконтроле рассказали, какое шампанское нельзя пить
Ухаживаем за кудрявыми волосами
Ухаживаем за кудрявыми волосами
Иммунотерапия - новое направление в лечении рака
Иммунотерапия - новое направление в лечении рака
Что одеть на новогоднюю вечеринку
Что одеть на новогоднюю вечеринку
Как угодить Свинье, или готовим праздничный стол по правилам
Как угодить Свинье, или готовим праздничный стол по правилам
В Шотландии тюлени рассердились и напали на рыбака
В Шотландии тюлени рассердились и напали на рыбака
Неожиданная простуда, или Как выздороветь до Нового года
Неожиданная простуда, или Как выздороветь до Нового года
Томские ученые изобрели "микроволновку" для лечения обморожений
Томские ученые изобрели "микроволновку" для лечения обморожений
Мужское Все >
Хитрости для спасения крючков от ржавчины
Хитрости для спасения крючков от ржавчины
Француз отправился в бочке через Атлантику
Француз отправился в бочке через Атлантику
Отмываем стены: как справиться с любым видом материалов на стенах?
Отмываем стены: как справиться с любым видом материалов на стенах?
Советы по улучшению интерьера спальни
Советы по улучшению интерьера спальни
Стиль шинуазри - история и главные особенности
Стиль шинуазри - история и главные особенности
Экологичный дизайн в интерьере
Экологичный дизайн в интерьере
Как подготовить квартиру к зиме: стилизуем интерьер
Как подготовить квартиру к зиме: стилизуем интерьер
Программа тренировок с гирями
Программа тренировок с гирями
Протеиновые коктейли по рецепту Арнольда Шварценеггера
Протеиновые коктейли по рецепту Арнольда Шварценеггера
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Точка зрения
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Точка зрения
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
Точка зрения
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
России выгодны антииранские санкции
Диалоги
России выгодны антииранские санкции
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Армия России
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Интересы
Чудеса веры Амвросия Медиоланского
Чудеса веры Амвросия Медиоланского
Обращение к Богу - лики христианской молитвы
Обращение к Богу - лики христианской молитвы
Приключения пяти питомцев, за которыми можно следить в "Инстаграме"
Приключения пяти питомцев, за которыми можно следить в "Инстаграме"
Положительное влияние питомцев на детей: всегда ли это так?
Положительное влияние питомцев на детей: всегда ли это так?
Как подготовить дом к появлению щенка
Как подготовить дом к появлению щенка
Модный питомец: свинка размером с чашку
Модный питомец: свинка размером с чашку
В России разрабатывается вакцина от аллергии на кошек
В России разрабатывается вакцина от аллергии на кошек
Вторая очередь "цифрового" тепличного комплекса открылась в Ленобласти
Вторая очередь "цифрового" тепличного комплекса открылась в Ленобласти
Кислая вода может погубить лососевых
Кислая вода может погубить лососевых
Выживший после новогодних праздников: как дожить до январской зарплаты
Выживший после новогодних праздников: как дожить до январской зарплаты
Почему у каждого должен быть кнопочный телефон в 2019 году и как его правильно выбрать?
Почему у каждого должен быть кнопочный телефон в 2019 году и как его правильно выбрать?
Насколько эффективным окажется электронный контроль качества "Меркурий"
Насколько эффективным окажется электронный контроль качества "Меркурий"
Рассердившиеся тюлени загнали рыбака на скалу
Рассердившиеся тюлени загнали рыбака на скалу
Пример Президента РФ оказался заразительным
Пример Президента РФ оказался заразительным
В Испании нарядили самую высокую в Европе рождественскую ель
В Испании нарядили самую высокую в Европе рождественскую ель
Мир. Новости мира
2019 год: Путину пора перестать "дружить" с Трампом, Абэ и Лукашенко

Дружба Белоруссии для России страшнее, чем ненависть Украины. Категорически нельзя дружить с Трампом и Абэ, считает политолог Андрей Суздальцев.

2019 год: Путину пора перестать "дружить" с Трампом, Абэ и Лукашенко
Медведев "избил" своих на Украине. Чтобы чужие боялись?
Новости Украины
Медведев "избил" своих на Украине. Чтобы чужие боялись?
Стал ли Китай лидером в Юго-Восточной Азии
Дальний Восток
Стал ли Китай лидером в Юго-Восточной Азии
Зачем Лукашенко распускает слух о поглощении Белоруссии
Новости Белоруссии
Зачем Лукашенко распускает слух о поглощении Белоруссии
Почему Трамп вывел войска из Сирии?
Ближний Восток
Почему Трамп вывел войска из Сирии?
Вернется ли армия РФ в Азербайджан и Армению
Бывший СССР
Вернется ли армия РФ в Азербайджан и Армению
В Польше озвучили цену свободы "агента Путина"
Евросоюз
В Польше озвучили цену свободы "агента Путина"
Успешный опыт EXPO-2017 будет распространен
Бывший СССР
Успешный опыт EXPO-2017 будет распространен
2018 год Дональда Трампа: триумфу места нет
Северная Америка
2018 год Дональда Трампа: триумфу места нет
Украина и Россия соревнуются в пенсионной реформе
Новости Украины
Украина и Россия соревнуются в пенсионной реформе
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ