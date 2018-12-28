Итоги-2018. Эпоха долевого строительства закончилась

Через полгода застройщики не смогут привлекать деньги дольщиков. 1 июля 2019 г. вступят в силу новые поправки в закон о долевом строительстве жилья, пишут «Ведомости».

Эпоха долевого строительства закончилась. Самым существенным в уходящем году стало обязательство для застройщиков продавать все новостройки через счета эскроу. По новой системе деньги покупателей будут лежать на специальных счетах в банках. В настоящее время застройщики продают квартиры напрямую покупателям через механизм банковского сопровождения.

Деньги покупателя перечисляются на расчетный счет той новостройки. Банк контролирует расходы застройщика, деньги можно потратить только на ограниченный перечень операций. В Фонд защиты дольщиков застройщики перечисляют 1,2% от стоимости договора. Эксперты отмечают , что решающим шагом к завершению эпохи долевого строительства стало принятие в середине декабря законопроекта, по которому все жилые проекты, включая строящиеся, должны перейти на счета эскроу.

Поправки оказались жестче, чем ожидалось: застройщиков не будет переходного этапа. С 1 июля у застройщиков не будет доступа к средствам дольщиков. По всем проектам потребуется альтернативный источник финансирования в виде банковского кредита.

По мнению аналитиков, главный риск для застройщиков - подконтрольность банковской системе. Девелоперы опасаются, что могут появиться новые крупные застройщики в лице банков, а также государства. Возможно, цены на новостройки вырастут на 8-10%.

Фото: bfm.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Из-за чего Путин приказал запретить долевое строительство