Блогеры и IT-специалисты стали чаще арендовать элитное жилье в Москве﻿

Одним из главных трендов уходящего года на рынке элитной аренды Москвы стало увеличение количества молодых представителей IT-профессий, говорится в исследовании компании Kalinka Group.

IT-специалисты, как правило, выбирают квартиры площадью до 100 кв. метров и одной спальней в районах с хорошо развитой развлекательной инфраструктурой. В частности, апартаменты в локации "Москва-Сити" и квартиры на Патриарших прудах. Средний бюджет сделки по итогам 2018 года с таким жильем составил 290 тыс. рублей в месяц.

Эксперты отмечают, что айтишники иногда вызывают недоверие у собственников. Ведь представители этой сферы часто имеют внешний вид, по которому едва ли можно сказать о высоком уровне дохода.

Тем не менее IT-специалисты уже давно не невзрачные молодые люди с непостоянным заработком, которых мало волнует внешнее окружение. Сейчас у них появилась потребность в качественном жилье в престижном районе. Они научились ценить качество и высокий уровень жизни.

По прогнозам аналитиков, в будущем году на московском рынке высокобюджетной аренды появится еще больше молодых состоятельных арендаторов из числа блогеров, представителей интернет-бизнеса и людей, зарабатывающих на рекламе в соцсетях.

Фото: businessman.ru

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