Москве предстоит решить судьбу 260-ти долгостроев﻿

На сегодня в Москве удалось достроить и ввести в эксплуатацию 138 зданий. На 200 площадках идут строительные работы, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он уточнил, что в настоящее время в городе снесено 105 долгостроев. Осталось еще 260 недостроенных зданий, по которым надо принять решение - достраивать или сносить.

Несколько лет назад специальная рабочая группа насчитала больше 700 долгостроев в Москве. На сегодняшний день 138 объектов достроили.

Недавно было принято решение о сносе недостроенного здания аптеки на Можайском шоссе. Ликвидация постройки займет несколько месяцев. Мэр подчеркнул, что всю освобожденную территорию озеленят и благоустроят.

Ранее сообщалось, в ноябре завершились работы по демонтажу конструкций Ховринской больницы - советского долгостроя. До конца февраля с территории вывезут все строительные отходы.

На месте долгостроя планируется возвести жилой комплекс из четырех домов по индивидуальному проекту. Общая площадь комплекса составит около 315 тыс. кв.м, площадь квартир - 200 тыс. кв.м. Часть квартир будет передана переселенцам по программе реновации.

Фото: kvartiravmoskve.ru

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