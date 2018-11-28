На сегодня в Москве удалось достроить и ввести в эксплуатацию 138 зданий. На 200 площадках идут строительные работы, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Он уточнил, что в настоящее время в городе снесено 105 долгостроев. Осталось еще 260 недостроенных зданий, по которым надо принять решение - достраивать или сносить.
Несколько лет назад специальная рабочая группа насчитала больше 700 долгостроев в Москве. На сегодняшний день 138 объектов достроили.
Недавно было принято решение о сносе недостроенного здания аптеки на Можайском шоссе. Ликвидация постройки займет несколько месяцев. Мэр подчеркнул, что всю освобожденную территорию озеленят и благоустроят.
Ранее сообщалось, в ноябре завершились работы по демонтажу конструкций Ховринской больницы - советского долгостроя. До конца февраля с территории вывезут все строительные отходы.
На месте долгостроя планируется возвести жилой комплекс из четырех домов по индивидуальному проекту. Общая площадь комплекса составит около 315 тыс. кв.м, площадь квартир - 200 тыс. кв.м. Часть квартир будет передана переселенцам по программе реновации.
Фото: kvartiravmoskve.ru
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По данным ВМС Украины, боевые корабли украинского флота обстреляны и захвачены российской стороной в Керченском проливе
Одновременно с этим минобороны Украины сообщает о приведение армии в "полную" боевую готовность.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины. Также в полную боевую готовность приведены войска Службы безопасности страны.
Польский журналист отправился на вокзал с вопросом к украинцам, кто виноват в Керченском инциденте, ответы, как он признался, его шокировали.