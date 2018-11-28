Офисное здание с "бриллиантовой огранкой" появится на севере Москвы

Компания "Галс-Девелопмент" приступила к фасадным работам в офисном здании МФК "Искра-Парк". По словам застройщика, объект получит яркий футуристический облик.

Работы ведутся по адресу Ленинградский проспект, вл. 35. Уникальные технологии строительства разработаны архитектурным бюро SPEECH в сотрудничестве с ведущими производителями стекла, оконных и фасадных систем.

Как сообщает пресс-служба компании "Галс-Девелопмент", офисное здание класса "А" будет иметь фасад сложной геометрической формы с панорамным остеклением "бриллиантовой огранки". Этого эффекта удалось достичь благодаря использованию архитектурного мультифункционального стекла Guardian и профильной системы, впервые созданной компанией Schuco для проекта "Искра-Парк".

Сообщается, что площадь фасадов составляет 28 тыс. кв.м. Генеральный подрядчик проекта — "ФОДД". Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на I квартал 2019 года.

По словам вице-президента — директора департамента строительства "Галс-Девелопмент" Сергея Лицкевича, МФК "Искра-Парк" сочетает в себе все преимущества современного городского квартала, расположенного в комфортной близости от центра Москвы.

"Офисное здание, построенное по уникальным строительным технологиям, эффектно сочетается с детально проработанными неоклассическими фасадами жилого корпуса и формирует новое пространство для деловой активности на Ленинградском проспекте", — подчеркнул Сергей Лицкевич.

"В работе над проектом очень важно было добиться визуальной цельности кристаллической структуры оболочки здания. Сделать это удается за счет выверенно одинаковых горизонтальных и вертикальных швов", - отметил руководитель архитектурного бюро SPEECH Сергей Чобан.

На сайте компании сообщается также, что МФК "Искра-Парк" включает в себя современный бизнес-центр, административно-офисное здание АО "МКБ "Искра" и корпус на 772 апартамента. Общая площадь проекта составляет 229 300 кв.м. Корпус с апартаментами образуют 10 секций переменной этажности высотой 9-17 этажей. Для каждой из десяти секций здания "Студия Артемия Лебедева" создала уникальный авторский рисунок-паттерн, отражающий достижения СССР в период 30-60-х годов XX века в таких отраслях, как авиастроение, космическая индустрия, нефтяная и атомная промышленность, машиностроение.

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