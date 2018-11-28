На расстоянии двух километров от Кремля сегодня представлено 17 сданных в эксплуатацию новостроек, говорится в исследовании компании "Метриум". Самая дорогая квартира продается за 1,13 млрд рублей.
В общей сложности в этих новостройках реализуются порядка 180 лотов. Из них только 15% — это квартиры. Остальной объем относится к апартаментам. Средний чек покупки в самых близких к Кремлю готовых новостройках, по данным компании, составляет 292,35 млн рублей у квартир и в 113,03 млн рублей у апартаментов. Средняя стоимость квадратного метра составляет 1,29 млн и 815,5 тыс. рублей соответственно.
Самый дорогой объект, представленный в сегменте готовых элитных новостроек рядом главной резиденцией Президента России оценивается в 1,13 млрд рублей. За эту "неприличную" сумму можно приобрести квартиру площадью 514,5 кв.м в жилом комплексе "Симфония набережных".
Второе место по дороговизне жилья в самом сердце Белокаменной — комплекс "Кленовый DOM" с показателем 613,43 млн рублей за квартиру площадью 456 кв.м.
Почетное третье место по уровню запредельной стоимости элитного жилья рядом с Кремлем занимает комплекс апартаментов NABOKOV. Здесь ценовой максимум находится на отметке в 520,85 млн рублей (267,1 кв.м).
По словам управляющего партнера "Метриум" Марии Литинецкой, несмотря на заоблачные цены, подобные объекты пользуются спросом, особенно в связи со сложностями с покупкой зарубежной элитной недвижимости, которые в последнее время возникают у ряда наших состоятельных соотечественников, подчеркнула Мария Литинецкая.
Фото: vedomosty.ru
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