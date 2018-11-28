В Петербурге планируют расширить список граждан, которые получат первоочередное право на получение социальной выплаты в рамках программы по расселению коммуналок. Инициативу рассмотрели на заседании Законодательного собрания Петербурга 28 ноября.
Поправки в целевую программу направлены на то, чтобы дать возможность получать соцвыплату гражданам, которые проживают в коммуналках и состоят на жилищном учете более 15 лет и при этом не имеют первоочередного права на получение выплаты.
В Смольном отметили, что во время реализации программы было установлено, что условие об обязательном расселении не позволяло многим гражданам, особенно проживающим в многокомнатных квартирах, получить социальные выплаты в связи с отсутствием согласия некоторых соседей на расселение.
В 2015 году, учитывая значительное сокращение количества коммунальных квартир, где было достигнуто согласие с владельцами других комнат в коммуналках, программу поменяли. Условие об обязательном расселении коммуналки при улучшении жилищных условий путем предоставления социальной выплаты исключили.
Эти изменения позволили гражданам, состоящим на жилищном учете и проживающим в коммунальных квартирах, беспрепятственно реализовывать свое право на оказание им государственного содействия в улучшении жилищных условий.
В настоящее время в Санкт-Петербурге в коммунальных квартирах проживает 1178 семей. Новыми поправками предлагается изменить перечень категорий граждан, имеющих первоочередное право на получение соцвыплат, сохранив приоритетное право для проживающих в многокомнатных коммуналках. При этом дополняется срок нахождения на жилищном учете в 15 и более лет.
Некоторые депутаты опасаются, что новые изменения в законе не расширят, а, наоборот, ограничат список тех, кто должен первоочередно получить социальную выплату. Помимо этого, очередь на расселение коммунальных квартир может только увеличится.
Фото: inosmi.ru
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