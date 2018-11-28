В октябре этого года было выдано ипотечных кредитов на сумму около 300 млрд рублей, сообщает ДОМ. РФ. Это почти на 40% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
В октябре 2018 года продолжился рост ипотечного рынка. За 10 месяцев было выдано кредитов на сумму порядка 2,37 трлн рублей.
По прогнозам аналитиков, по итогам года будет выдано 3 трлн рублей ипотечных займов. В настоящее время с привлечением ипотеки заключается 55% сделок на первичном рынке жилья и 46% на "вторичке".
Общий объем ипотечного портфеля в России составляет 6,2 трлн рублей. За последний год прирост составил 24%. Просроченная задолженность свыше 90 дней находится на уровне 1,89%.
Ранее сообщалось, что в сентябре ЦБ впервые за четыре года повысил ключевую ставку до 7,5%. С августа по октябрь 2018 года практически все крупные банки были вынуждены повысить ипотечные ставки на 0,5-1%. Тем не менее уровень ставок на 1 октября 2018 года (менее 10%) ниже, чем был в 2017 году (выше 11%) и в 2016 году (12-13%).
Ранее сообщалось, что Минстрой намерен разработать новую программу ипотечного субсидирования ипотеки.
Фото: kazved.ru
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Одновременно с этим минобороны Украины сообщает о приведение армии в "полную" боевую готовность.
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