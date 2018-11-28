Налоги на недвижимость: за что платить не надо﻿

В соответствии с законом имущественные налоги должны быть оплачены до 1 декабря, напоминает "АИФ". В этом же году день "расплаты" выпал на субботу, поэтому крайний срок перенесли на 3 декабря.

Если уведомление не пришло

Эксперты подчеркивают, что отсутствие уведомления не отменяет обязанность платить налоги. Если его нет, необходимо написать запрос через личный кабинет или зайти в ближайшую инспекцию, чтобы узнать, в чём проблема.

Если "забыть" заплатить налоги за имущество, которым владели в 2017 г., будут начислены пени и штрафы. Пени начнут насчитывать уже с 4 декабря (1/300 ставки ЦБ) и при неуплаченном налоге в 1 тыс. руб. за год сверху набежит 500 руб. Плюс за год просрочки ещё 20% штрафа. Если и дальше не платить, начнутся неприятности — суд, списание денег с карт, запрет на выезд за границу и т.д.

По данным ФНС, все уведомления давно отправлены. Всего их было 68 млн, из которых 14,3 млн было разослано не заказными письмами, а размещено в личных кабинетах. Если у гражданина нет онлайн-кабинета и по почте ничего не пришло, значит, сумма налогов оказалась меньше 100 руб. или владелец является льготником и заранее предупредил об этом налоговую. Все остальные случаи отсутствия письма (потерялось, живёте не по прописке и др.) уважительными причинами не считаются.

За что не надо платить

Что касается дачных участков и незарегистрированных объектов недвижимости, налог на них физлицу не начислят, если права не зарегистрированы в ЕГРН. Правда, если земельный участок был предоставлен для индивидуального жилищного строительства и в течение 10 лет на нём не был построен дом, то вырастет налоговый коэффициент за сам участок.

При этом налог на имущество физлиц начисляется только за объекты недвижимости, то есть капитальные строения. Например, если хозблок, сарай, теплица или баня не отвечают признакам недвижимости, т.е. не имеют капитального фундамента и являются сборно-разборной конструкцией, значит, налоги за них платить не нужно. Помимо этого, не стоит забывать, что по Налоговому кодексу на одну капитальную хозпостройку меньше 50 м2 все физлица освобождаются от налога. Но для предоставления такой льготы надо подать заявление в налоговую.

Если налог пришёл за то, чего нет

Если налог пришёл за дом или участок, которыми вы давно не владеете, надо исправлять ошибку в Росреестре и сообщать в налоговую. В любом случае все некорректно начисленные налоги ФНС обязана обнулить и вернуть налогоплательщику.

Фото: rapsinews. ru

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