Военное положение побудило украинцев искать жильё за рубежом﻿

В конце ноября резко увеличилось число граждан Украины, рассматривающих варианты покупки и аренды недвижимости за рубежом, сообщает портал Prian.ru. По сравнению с обычными показателями был отмечен двукратный рост обращений граждан Незалежной.

Больше всего украинцы интересовались недвижимостью в Болгарии, Испании, ОАЭ и на Кипре. По словам главного редактора Prian. ru Филиппа Березина, такое поведение нельзя назвать неожиданным. Очень часто геополитика или заметные экономические потрясения влияют на интерес потенциальных покупателей.

"Например, во время волнений в Греции три года назад краткосрочно — примерно на месяц — в два с лишним раза вырос спрос на эту страну", — отметил Филипп Березин.

Напомним, в понедельник, 26 ноября, после инцидента в Керченском проливе, на Украине было объявлено о введении военного положения в нескольких областях и внутренних морских водах. Особый правовой режим будет действовать с 28 ноября по 28 декабря.

Фото: segodnya.ya

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