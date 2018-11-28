В конце ноября резко увеличилось число граждан Украины, рассматривающих варианты покупки и аренды недвижимости за рубежом, сообщает портал Prian.ru. По сравнению с обычными показателями был отмечен двукратный рост обращений граждан Незалежной.
Больше всего украинцы интересовались недвижимостью в Болгарии, Испании, ОАЭ и на Кипре. По словам главного редактора Prian. ru Филиппа Березина, такое поведение нельзя назвать неожиданным. Очень часто геополитика или заметные экономические потрясения влияют на интерес потенциальных покупателей.
"Например, во время волнений в Греции три года назад краткосрочно — примерно на месяц — в два с лишним раза вырос спрос на эту страну", — отметил Филипп Березин.
Напомним, в понедельник, 26 ноября, после инцидента в Керченском проливе, на Украине было объявлено о введении военного положения в нескольких областях и внутренних морских водах. Особый правовой режим будет действовать с 28 ноября по 28 декабря.
Фото: segodnya.ya
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По данным ВМС Украины, боевые корабли украинского флота обстреляны и захвачены российской стороной в Керченском проливе
Одновременно с этим минобороны Украины сообщает о приведение армии в "полную" боевую готовность.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины. Также в полную боевую готовность приведены войска Службы безопасности страны.
Выборочное введение военного положения ведет к дальнейшему расколу Украины.«Бытового сепаратиста» в Одессе могут теперь «уплотнить» и даже отнять квартиру.