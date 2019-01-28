Спрос на загородную "вторичку" в Подмосковье упал на треть﻿

По итогам прошедшего года предложение в сегменте загородной "вторички" сократилось на 28%, сообщает ИНКОМ- Недвижимость. Эксперты объясняют это в том числе снятием объектов с продажи.
Средний чек коттеджа уменьшился на 37%. 7 из 10 лотов на "вторичке" в целом по-прежнему выставлены по завышенной цене.
Эксперты отмечают, что дачи хорошо продаются при условии наличия коммуникаций и стоимости до 1,5 млн руб. В общей сложности доля клиентов, купивших вторичный объект с застройкой, выросла за год с 48% до 63%. Аналитики называют это позитивным сигналом для сегмента.
В конце 2018 года на подмосковной загородной "вторичке" значилось 58 519 объектов — это на 28% меньше, чем было в декабре 2017-го. 47% экспозиции составили коттеджи, 38% — участки без подряда (УБП), 10% предложения было представлено дачами и 5% — блокированными домами (таунхаусами и дуплексами).
По мнению аналитиков, помимо завышенных цен, которые характеризуют около 70% лотов на загородной "вторичке", серьезной проблемой сегмента является морально устаревшее предложение. Дома с несовременной архитектурой или очень большими площадями составляют порядка 80% экспозиции.
Фото: bkn.ru
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