В правительстве сообщили о невостребованности ипотеки на деревянные дома, пишут "Известия". Власти рассчитывали на 2,5 тыс. сделок, но россияне купили по данной программе менее 100 строений.
Федеральная программа субсидирования кредитной ставки на приобретение деревянных домов не оправдала ожиданий правительства. Она оказалось невостребованной у россиян.
В 2018 году программа работала в тестовом режиме и предполагала 5%-ную скидку от ставки на покупку заводских деревянных домов.
По словам замглавы Минфина России Алексея Моисеева, в правительстве рассчитывали, что россияне с 1 апреля по 1 ноября 2018 года заключат 2,5 тыс. сделок, однако их оказалось меньше ста. Граждане россии активно интересовались данной возможностью. Но в итоге отказывались брать жилищный кредит. Причиной отказа оказалось недолговременное действие ставки. Она субсидировалась всего полгода. Еще одно ограничение связано с тем, что максимальная сумма кредита составляла лишь 3,5 миллиона рублей. Кроме того, участником программы был только один банк.
В ближайшее время программу планируется доработать, заявили в министерстве. Программа будет продлена на 2019-2020 годы.
Фото: vsluh.ru
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