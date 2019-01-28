Аренда комнат в ближнем Подмосковье дорожает даже в городах без метро﻿

Самые высокие ценники на аренду ожидаемо выставляют города ближнего Подмосковья, которые могут похвастаться собственной станцией метро, говорится в исследовании портала "МИР КВАРТИР". К таким населенным пунктам относится Котельники, Красногорск и Реутов.

Средняя ставка аренды комнаты в Котельниках, составляет 13,5 тыс. рублей в месяц. В Красногорске — 13,4 тыс. рублей. В Реутове — 12,8 тыс. Правда, не во все районы удобно добираться на подземке. В частности, в Красногорске метро в основном актуально жителям Павшинской поймы. А в Реутове — обитателям окрестностей Носовихи.

Но не все определяет метро. Большим плюсом считается удобное железнодорожное сообщение. Так дела обстоят в Мытищах и Люберцах, расположенных сразу за МКАД и замыкающие "дорогую пятерку". За комнату здесь в среднем попросят 12,1-12,5 тыс. рублей в месяц. Это на тысячу рублей выше средней цены по ближнему Подмосковью.

Чуть выше среднего, от 11,5 до 12 тыс. рублей в месяц, стоят комнаты в Балашихе, Одинцово и Химках. Туда электрички из центра идут от 20 до 40 минут.

Дешевле всего в ближнем Подмосковье снимать комнату в Лыткарино. Из этого города ходят только автобусы. Аренда здесь обойдется в полтора раза дешевле по сравнению с Котельниками или Красногорском. То есть примерно 9 тыс. рублей в месяц.

На втором месте по бюджетности — Подольск (9,4 тыс. рублей в месяц). Сюда электричка из Москвы идет около часа. 10,1-10,2 тыс. рублей в месяц — средняя цена комнаты в Видном и Дзержинском, 10,5 тыс. рублей в месяц — в Долгопрудном. И почти 11 тыс. рублей в месяц — в Королеве.

Эксперты отмечают, что плата за съемные комнаты продолжает расти даже в относительно дешевых городах. Средняя стоимость проживания в подмосковной коммуналке в радиусе 15 километров от МКАД составляет порядка 11,3 тыс. рублей в месяц.

Фото: odintsovo.info

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