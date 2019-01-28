Заброшенный каменный карьер в Китае превратили в отель﻿

В пригороде Шанхая открылся необычный отель. Он расположен в заброшенном карьере глубиной 88 м, сообщает РБК. Удивительное здание со стальным фасадом прикреплено к скале.
Кроме гостиницы здесь есть ресторан, конференц-залы, а также общественные зоны. Центральная часть отеля выполнена из стекла в форме водопада. Внутри необычной гостиницы находятся лифты, которые могут поднять гостей на любой этаж.
В отеле есть двухэтажная крыша с живыми растениями и спортивными площадками. В отеле 337 номеров, которые имеют S-образную форму. Из 18 этажей только два возвышаются над уровнем земли. Еще два — под водой. На наземных этажах расположены ресторан и конференц-залы. На подземных- общественные зоны. Стоимость проживания в апартаментах начинается от 3 771 китайских юаней (211 413 тенге или 560 долларов) за ночь.
Строительство подземного отеля длилось 12 лет. Уникальность архитектурного сооружения заключается в том, что здание прикреплено к скале. Только два этажа из 18 расположены выше уровня земли. Ещё два — под водой.
Фото: newpix.ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Сколько золота покупает Китай?
Небоскреб в форме пули построили в Китае
Архитекторы показали проект самого высокого небоскреба в Поднебесной
Китайское чудо, или Водопад Дэтянь
Встройте Недвижимость от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Недвижимость от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
В сети опубликовали видеоролик, на котором мэр Киева Виталий Кличко рассмешил участников ВЭФ в Давосе.
Немецкая журналистка считает, что Россия слишком героизирует блокаду Ленинграда. На самом деле, это событие нужно приравнять к геноциду, - считает журналистка.
Имя княгини Евдокии Московской почти забыто. Хотя ее супруга — великого князя Дмитрия Донского — помнят все. Эпоха любимой жены и сподвижницы героя Куликовской битвы интересна и удивительна прежде всего тем, что тогда на московском престоле власть правила рука об руку с любовью и мудростью. Пожалуй, Евдокия – самая счастливая кремлевская жена.
Американский миссионер в Амазонии поставил на грань вымирания изолированное племя индейцев и может быть обвинен Бразилией в геноциде.