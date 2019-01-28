Заброшенный каменный карьер в Китае превратили в отель﻿

В пригороде Шанхая открылся необычный отель. Он расположен в заброшенном карьере глубиной 88 м, сообщает РБК. Удивительное здание со стальным фасадом прикреплено к скале.

Кроме гостиницы здесь есть ресторан, конференц-залы, а также общественные зоны. Центральная часть отеля выполнена из стекла в форме водопада. Внутри необычной гостиницы находятся лифты, которые могут поднять гостей на любой этаж.

В отеле есть двухэтажная крыша с живыми растениями и спортивными площадками. В отеле 337 номеров, которые имеют S-образную форму. Из 18 этажей только два возвышаются над уровнем земли. Еще два — под водой. На наземных этажах расположены ресторан и конференц-залы. На подземных- общественные зоны. Стоимость проживания в апартаментах начинается от 3 771 китайских юаней (211 413 тенге или 560 долларов) за ночь.

Строительство подземного отеля длилось 12 лет. Уникальность архитектурного сооружения заключается в том, что здание прикреплено к скале. Только два этажа из 18 расположены выше уровня земли. Ещё два — под водой.

Фото: newpix.ru

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