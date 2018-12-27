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Реновация может стать самым масштабным проектом в истории Москвы

Недвижимость

 

Программа реновации может стать самым масштабным проектом в истории Москвы. 396513.jpeg

В 2018 году по программе реновации в столице началось строительство 61 нового дома в девяти округах Москвы. До конца 2018 года Фонд реновации начнет строительство домов еще на трех площадках, сообщает портал правительства города.

По словам главы Департамента строительства города Москвы Андрея Бочкарева, в настоящее время генподрядные организации начали возведение жилых домов на 14 164 квартиры общей площадью 814,5 тысячи кв.м.

Строительство жилья для переселения из старых домов проходит во всех округах столицы, кроме ТиНАО и Зеленограда. До конца 2018 года начнутся работы еще на трех площадках.

На всех строительных площадках обозначен QR-код, с помощью которого можно познакомиться с интерактивной картой «Все стройки Москвы».

В новостройках по реновации предусмотрены лифты, входы в подъезды с пандусами. На первых этажах разместятся нежилые помещения общественного назначения. Сообщается, что жители получат просторные квартиры с отделкой комфорт-класса.

Стены в комнатах будут оклеены обоями на флизелиновой основе. На полу в санузлах и кухнях уложат плитку. В комнатах и коридоре положат ламинат со звукоизоляционной подложкой. Двухкамерные стеклопакеты защитят от ветра и шума, предусмотрена москитная сетка от комаров. Двери и светильники уже будут установлены в новых квартирах.

 

Фото: foxtime.ru

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